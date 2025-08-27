Illustration von Viola Schmieskors
Moralische Debatten Kulturkampf um Abtreibung schadet der Demokratie

Wieder wird über Abtreibung und Sterbehilfe gestritten. Der in der Vergangenheit viel beschworene Kulturkampf ist nun Realität. Beide Seiten liefern vernünftige Argumente – eine Pattsituation. Wie moralische Debatten die Demokratie in die Luft sprengen können.

VON MANFRED LÜTZ am 2. September 2025 12 min

Lütz

Manfred Lütz ist Psychiater und Psychotherapeut sowie katholischer Theologe. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Der Sinn des Lebens“.

Der gelernte Jurist Johann Wolfgang von ­Goethe, der sich auch als Schriftsteller einen Namen gemacht hat, lässt den Teufel in seinem „Faust“ sinnieren: „Es erben sich Gesetz’ und Rechte wie eine ew’ge Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage …“ Wie Vernunft Unsinn wird, konnte man zuletzt in der wilden Debatte um die Ernennung einer neuen Verfassungsrichterin besichtigen.

Juristen denken logisch. Das ist auch gut so. Doch wenn sie nur logisch, nur vernünftig denken und dabei die Realität aus dem Blick verlieren, kann tatsächlich blanker Unsinn herauskommen. So geschehen zum Beispiel beim Sterbehilfeurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, dessen Argumentation darauf hinauslaufen dürfte, die Tötung auf Verlangen völlig unbegrenzt zu erlauben.

