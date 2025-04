Kühnert begründet Rücktritt mit Bedrohungen - „Ich bin nur 1,70 Meter groß“

Der Rücktritt Kevin Kühnerts zeigt, wie oft Politiker in Deutschland Anfeindungen ausgesetzt sind. In einem „Zeit“-Porträt erklärt der SPD-Mann dies als Hauptbeweggrund seines Abgangs. Das derweil in rot-grünen Kreisen gesponnenen Narrativ greift allerdings zu kurz.