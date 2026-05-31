Kubicki
Wolfgang Kubicki, neu gewählter Parteivorsitzender der FDP, 31.05.2026 / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Kubicki und die Zukunft der Liberalen Wenn die FDP sich nicht entscheidet, hat sie schon verloren

Wolfgang Kubicki hat zwar den Machtkampf gegen Strack-Zimmermann, aber nicht die ganze FDP gewonnen. Gespräche am Rande des Parteitags zeigen eine Partei, die tief gespalten bleibt. Die eigentliche Entscheidung steht den Liberalen erst noch bevor.

VON JAN UPHOFF UND NOAM PETRI am 31. Mai 2026 5 min

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Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Noam Petri ist in Tel Aviv geboren und studiert Medizin an der Charité in Berlin.

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Wolfgang Kubicki hat es geschafft. Mit 59,27 Prozent setzte er sich am gestrigen Nachmittag gegen die spontan angetretene Gegenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch. Auch sein neuer Generalsekretär Martin Hagen wurde für das Amt bestätigt.

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Ingo Frank | So., 31. Mai 2026 - 19:33

Das läßt sich schwer vorhersagen da das Wählerpotential der FDP immer so um die 10% + einige % hoch oder weniger nach m W 1990 immer war.Das sieht heute ganz anders aus wenn man der FDP mal großzügig 4% zubilligt.
Was soll noch übrig bleiben bei einer Abspaltung selbst wenn nur 20% die FDP vom linken Flügel sich verabschieden ? Noch einmal
einen Verheugen- Effekt wird die FDP mit dem derzeitigen Wählerpotential nicht überleben. So wie ich das sehe ….. ob mit oder ohne Kubicki der sich ja kurz vor seiner Wahl positiv zur Brandmauer und damit, ob er will oder nicht, in die selben Schublade aller etablierten Parteien verschwindet.
MfG a d Erfurter Republik

Wolfgang Balzer | So., 31. Mai 2026 - 20:46

wenn die Höne/Kuhle/Strack-Zimmermann-Fraktion in den nächsten Tagen versuchen würde, sich in den eher linksgrünen Medien herumreichen zu lassen, um ihre Version von "die FDP muß jetzt vor rechts gerettet werden" zu erzählen. Und daraus ergibt sich für diese Medien ein Dilemma, das ich schon in die Kategorie "unterhaltsam" einordnen würde: Sichtbarkeit für die FDP oder doch lieber nicht? Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt.

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