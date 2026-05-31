- Wenn die FDP sich nicht entscheidet, hat sie schon verloren
Wolfgang Kubicki hat zwar den Machtkampf gegen Strack-Zimmermann, aber nicht die ganze FDP gewonnen. Gespräche am Rande des Parteitags zeigen eine Partei, die tief gespalten bleibt. Die eigentliche Entscheidung steht den Liberalen erst noch bevor.
Wolfgang Kubicki hat es geschafft. Mit 59,27 Prozent setzte er sich am gestrigen Nachmittag gegen die spontan angetretene Gegenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch. Auch sein neuer Generalsekretär Martin Hagen wurde für das Amt bestätigt.
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