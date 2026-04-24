„Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stärken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen. Nicht, ihn nach rechts zu verschieben“, sagte kürzlich FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Funke Mediengruppe. Es war ein Wink mit dem Stoppschild an Wolfgang Kubicki. Bitte nicht weiterfahren. Straße gesperrt. Lieber nächste Ausfahrt links nehmen. Doch der 74-Jährige scheint sich darum nicht zu scheren – und liefert gerade am laufenden Band hervorragende Argumente, warum er und nur er die letzte Hoffnung der FDP ist.