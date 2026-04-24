- Doktor Kubicki, übernehmen Sie!
Er legt sich mit dem „Spiegel“ an und nennt den Kanzler einen „Eierarsch“: Seit Wolfgang Kubicki FDP-Parteichef werden will, ist endlich wieder Stimmung in der Bude – und die FDP vielleicht doch nicht hirntot. Nur weiter so.
„Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stärken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen. Nicht, ihn nach rechts zu verschieben“, sagte kürzlich FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Funke Mediengruppe. Es war ein Wink mit dem Stoppschild an Wolfgang Kubicki. Bitte nicht weiterfahren. Straße gesperrt. Lieber nächste Ausfahrt links nehmen. Doch der 74-Jährige scheint sich darum nicht zu scheren – und liefert gerade am laufenden Band hervorragende Argumente, warum er und nur er die letzte Hoffnung der FDP ist.
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