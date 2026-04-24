Kubicki
Will jetzt FDP-Chef werden: Wolfgang Kubicki / picture alliance/dpa | Christian Charisius

Letzte Hoffnung der Liberalen Doktor Kubicki, übernehmen Sie!

Er legt sich mit dem „Spiegel“ an und nennt den Kanzler einen „Eierarsch“: Seit Wolfgang Kubicki FDP-Parteichef werden will, ist endlich wieder Stimmung in der Bude – und die FDP vielleicht doch nicht hirntot. Nur weiter so.

VON BEN KRISCHKE am 24. April 2026 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stärken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen. Nicht, ihn nach rechts zu verschieben“, sagte kürzlich FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Funke Mediengruppe. Es war ein Wink mit dem Stoppschild an Wolfgang Kubicki. Bitte nicht weiterfahren. Straße gesperrt. Lieber nächste Ausfahrt links nehmen. Doch der 74-Jährige scheint sich darum nicht zu scheren – und liefert gerade am laufenden Band hervorragende Argumente, warum er und nur er die letzte Hoffnung der FDP ist. 

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Markus Michaelis | Fr., 24. April 2026 - 15:21

Danke für den Artikel. Ich sehe das im Wesentlichen genauso. Was ich anders sehe, und das ist vielleicht keine Nuance:

Klingbeil und besonders Merz als Kanzler sind keine Angestellten des Systems. Merz ist der Kanzler - verantwortlich, aber er als Person. Die Idee des "Angestellten" geht mir zu sehr in die Richtung, als gäbe es "den" Souverän, die Wahrheit, das Richtige, die Menschenrechte, das Völkerrecht, die Wissenschaft und all diese "Soße" (wenn wir bei klarer Sprache sind). Keine Zweifel, kein Abwägen, keine Alternativen. Alternativlose Richtigkeit, die zum Wohle aller DEN richtigen Menschen definiert und von Sachbearbeitern/Angestellten umgesetzt wird.

Das ist nicht mein Menschen- und Weltbild und ich denke auch nicht das des GG (das für mich auch nicht heilig ist). Ich denke, das ist eine der Überziehungen des Woken und ich denke auch, dass dieser Kulturkampf geführt werden sollte. Gerne offen - die "anderen" können auch mehr überzeugen.

soistes | Fr., 24. April 2026 - 15:30

Das haben Sie super formuliert. Ob ein Teil der Leser vom Cicero dafür Verständnis haben?

Ehrlich das ist völlig egal, Tacheles können Sie & Wolfgang Kubicki & noch so einige andere.

Weil Satire klingt heute anders. So ist das halt.

Thomas Veit | Fr., 24. April 2026 - 15:36

DANKE! Herr Krischke für diesen Artikel...

Wollen tät’ ich schon, bloß können kann ich nicht…..
Vielleicht wäre es auch eine Lösung, wie mit dem kranken Wahl zu verfahren, einfach mit Anstand die FDP sterben lassen …..
Mit besten Gruß a d ErfurrternRepublik

garnicht in erster Linie um die FDP an sich, sondern um das Schleifen der Brandmauer... >> EINER MUSS GANZ EINFACH DAMIT ANFANGEN!! == 'springen', und zwar möglichst sofort und nicht erst in zwei oder drei Jahren... 🤔 Eine öffentliche verkündete 'PRAGMATISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT ALLEN IM BUNDESTAG VERTRETENEN PARTEIEN' würde doch fürs erste vollkommen ausreichen - DAS wäre de facto das Ende der 'Brandidiotenmauer'... ... 💥

Sollte sich die 'neue FDP' auch ansonsten noch als nützlich im Sinne eines echten Liberalismus erweisen - nach ihrer Häutung ' ..., dann soll's mir doch auch recht sein. Eine wirklich (wirtschafts-) liberale Kraft kann in Deutschland nicht falsch sein, mMn. Und besänne sie sich noch auf den Schutz der allgemeinen Bürger- und Persönlichkeitsrechte, auf echte Meinungsfreiheit und stände sie für z.B. eine 'Reform' des ÖRR o.ä. - ich würde sie wählen (höchstwahrscheinlich... 😉).

Klaus Funke | Fr., 24. April 2026 - 16:14

Ob es was nützen wird, werden wir bald sehen. Auf die FDP zu setzen, heißt alte Bonner Denkmuster zu befriedigen. Ich sage, eine Schwalbe (Kubicki) macht noch keinen Sommer. Und die FDP wird nix reißen. Das ist Vergeudung von Wählerstimmen und am Ende eine raffinierte Rosstäusche. Wahrscheinlich will man Stimmen von der AfD weglocken. Kubicki hat sich nicht klar und eindeutig gegen die Brandmauer geäußert. Sein Verhalten in dieser Sache wird der Lackmustest für eine erneuerte FDP sein. Entweder oder muss die Parole sein - ein sowohl ais auch darf es nicht geben. Bin gespannt, ich denke aber, dass ich mich nicht täusche. Denn dem alten Kubicki ist am Ende doch das Hemd, sprich die alte Bonner Denke, näher als der Rock. Und dieser Rock sollte AfD-Offenheit bedeuten. Ich könnte auch wetten - aber mit mir wettet ja keiner.

Allerdings n i c h t. gegen Sie, sondern mit Ihnen. Ich bin genau der selben Meinung und glaube nicht das er a) offen gegen die Brandmauer argumentiert und sich b) innerparteilich dursetzen kann.
AST is nicht die einzige Linke im FDP Vorstand, die Kubicky verbal an die Wand nageln kannn……
Aber im Mai sind wir alle schlauer…..
MfG a d Erfurter Republik

Thomas Hechinger | Fr., 24. April 2026 - 16:25

Den vulgären „Eierarsch“, was auch immer das sei, verzeihe ich Herrn Kubicki. Es geht wohl mehr darum, daß die FDP überhaupt wahrgenommen wird, und sei es, daß sie negativ wahrgenommen wird.
Ich kann dem meisten, was Herr Kubicki schreibt, auch hier im „Cicero“, voll und ganz zustimmen. Nur kollidiert das immer wieder mit seinem Handeln. In der Ampel-Koalition hat er gelegentlich geschimpft, letzten Endes aber alles mitgetragen oder bei kritischen Abstimmungen „zufällig“ gefehlt. Auch sich hinzustellen und zu sagen, die Impfpflicht sei an der FDP gescheitert, ist eine recht eigenwillige Deutung der Ereignisse. Vielleicht ist Herr Krischke dem „Cicero“-Kolumnisten Kubicki gegenüber nicht ganz unbefangen.
Die FDP hat ihre Geschichte, so glaube ich, hinter sich. Sie hat zu viel falsch gemacht und das Vertrauen ihrer Anhänger verspielt. Ich gebe Herrn Kubicki keine großen Chancen, als Heiland die Lazarus-FDP ins Leben zurückzurufen. Aber gerne laß ich mich eines Besseren belehren.

Bürger einzusammeln, die hoffnungsfroh Merz gewählt haben und jetzt völlig frustriert sind von seinem Kurs, aber trotzdem (noch) nicht die AfD wählen wollen - auch welchen Gründen auch immer.

Dies dürften Millionen sein!

Wenn er es schafft, genügend FDP-ler in sein Team zu holen, die ihm zuarbeiten, weil sie dieselben Vorstellungen von Politik haben wie er, dann kommt die FDP
m. E. bei der nächsten Wahl mit Sicherheit wieder in den Bundestag.
Diese Stimmen werden der CDU/CSU und der AfD dann fehlen.

Hier liegt jedoch die entscheidende Hürde für Kubicki:
In der FDP sind viel zu viele Leute, die den links-grünen Mainstream mitgetragen und sich damit bereits disqualifiziert haben. Diese könnten ihm die Show vermasseln, indem sie z. B. an der "Brandmauer" festhalten.

Ingbert Jüdt | Fr., 24. April 2026 - 16:44

wie der Schwabe sagt. Und das kann wiederum nur, wer sich traut, aus dem regierenden Realitätsverleugnungskartell auszusteigen. Davor muss sich eine Frau Strack-Zimmermann natürlich fürchten, die nicht allein aus äußerlich-optischen Gründen zur Assoziation mit schauerromantischer Vampirsymbolik einlädt, sondern auch politisch geeignet sein dürfte, die FDP zum ewigen Untod unterhalb der fünf Prozent zu verurteilen.

Der Rauch muss freilich auch von einem soliden politischen Feuer aufsteigen, und da bleibt abzuwarten, wie eine Kubicki-FDP von der Rhetorik zur Programmatik fortzuschreiten gedenkt. Eine robuste Bemerkung zum amtierenden Kandesbunzler stellt da zunächst nicht mehr als bloß ein noch einzulösendes Versprechen dar.

Ich wünsche dem Herrn Kubicki jedoch alles Gute und viel Glück, denn zu begrüßen ist alles, was der herrschenden Altparteiensklerose eine Ballondilatation verpasst!

Gerhard Fiedler | Fr., 24. April 2026 - 17:00

einem FDP-nahen Magazin. Da wird derzeit mächtig für Herrn Kubicki Stimmung gemacht.
Hätte er uns im Bundestag nicht schon gezeigt, mit wem man es da zu tun hat, könnte man sich auf ihn einlassen.
Doch dort hat er bereits gezeigt, dass er beim Abbiegen seiner FDP nach links nicht abgesprungen ist. Ein wenig mehr nach rechts abzubiegen, mit einer AfD/FDP-Koalition, dazu hätte ich keiine Bedenken. Allerdings dürfte Frau Strack-Zimmermann nicht dazu gehören. Mit ihr wäre ein Stopp der Ukraine-Hilfe und ein Ende der Klimasch........... ohnehin nicht möglich.

Jens Böhme | Fr., 24. April 2026 - 17:42

"...so höhlt man den Glauben an ein System aus." (Zitat Spiegel) - Spiegeljournalisten im politischen Glaubenbekenntnismodus. Lebt man beim Spiegel Demokratie nicht mehr?

Thomas Veit | Fr., 24. April 2026 - 19:38

Man/Spiegel/Linksgrünwoke lebt also vom 'Glauben an das System'... - sehr interessant und aufschlussreich, mEn.

Passt aber natürlich 100% zu dem was wir sehen, hören und erleben können bzw. bisher konnten..., aus 'dieser Ecke'. /🤪

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