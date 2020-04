Kritik an Pandemie-Maßnahmen - Das Coronavirus lässt sich nicht wegschimpfen

Spielplätze und Museen dürfen wieder öffnen, sonst ändert sich nach Merkels Schalte mit den Ministerpräsidenten nichts am Corona-Ausnahmezustand. Die Kritik daran dürfte immer lauter werden. Doch die Verantwortlichen sind so oder so die Gekniffenen.