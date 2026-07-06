Kritik an Reformplänen - Merz geht es ähnlich wie einst Schröder

Die Diskussion über die Reform-Initiative der Regierung Merz/Klingbeil erinnert an die „Agenda 2010“ der Regierung Schröder/Fischer vor 23 Jahren. Wie damals lehnen die Gewerkschaften das Paket ab. Zudem gingen und gehen die Vorschläge vielen aus der Wirtschaft nicht weit genug.