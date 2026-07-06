Gerhard Schröder lachend, Friedrich Merz spricht im Bundestag, weitere Personen im Hintergrund. Foto.
Gerhard Schröder und Friedrich Merz im September 2000 im Bundestag / picture alliance / photothek | Nicole Maskus

Kritik an Reformplänen Merz geht es ähnlich wie einst Schröder

Die Diskussion über die Reform-Initiative der Regierung Merz/Klingbeil erinnert an die „Agenda 2010“ der Regierung Schröder/Fischer vor 23 Jahren. Wie damals lehnen die Gewerkschaften das Paket ab. Zudem gingen und gehen die Vorschläge vielen aus der Wirtschaft nicht weit genug.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 6. Juli 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Ob Friedrich Merz in diesen Tagen an das Jahr 2003 zurückdenkt, als er im Bundestag miterlebte, wie die rot-grüne Bundesregierung Anlauf nahm, das Land wirtschaftspolitisch zu beleben und sozialpolitisch zu entschlacken? Damals wirkte er als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion daran mit, das Reformpaket von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seines Vizes Joschka Fischer (Grüne) über die parlamentarischen Hürden zu bringen. 

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Ingo Frank | Mo., 6. Juli 2026 - 15:04

Dr. Müller- Vogg einen Merz mit Schröder zu
vergleichen.
Schröder hatte die Einsicht und vor allem den Willen den damalig kranken Mann Europas, Deutschland, wieder Leben einzuhauchen gegen die eigene Partei und gegen die Gewerkschaften. Und es waren seine und die seiner Mitstreiter Überzeugungen die es galt um und durchzusetzen zum Wohle des Landes. Die einzige Tragik Schröders war, dass Erichs letzte Rache ausgerechnet seine Früchte der Agenda 2010 nicht nur erntete, sondern durch strategische Fehleischätzungen bezogen auf:
1. die Energiepolitik auf erneuerbare Energie und gleichzeitigem Atomausstieg umzustellen und damit den wirtschaftlichen Niedergang erneut einleitete.
2. Asyl & Flüchtlingspolitik, verbunden mit der Fehleinschätzung auf ein baldiges Ende der AfD zu hoffen.
3. eine „Modernisierung der Union“ nach links die durch die Brandmauer zementiert wurde.
Hätte Merz nur ein Bruchteil des Formates Schröders, hätte er die Fehlentwicklung der CDU
Korrigiert. Hat er aber nicht !

Stattdessen nahm er mit einem abgewählten Parlament ein gigantisches Schuldenpaket für Rüstung & Infrastruktur auf mit dem Ergebnis, dass der Anteil der für 26 vorgesehen war, zum Stopfen der Haushaltsllöcher genutzt wird und in den Folgejahren noch mehr Schulden aufgenommen werden sollen. Das schränkt nicht nur die nachfolgenden Regierungen in ihrer Handlungsfähigkeit immens ein, nein, auch die Zukunftschancsen unserer Kinder und Enkel !
Und jetzt dieses herumdocktern an den drängensteb Problemen, dieses sprunghafte lavieren ohne Sinn & Verstand, Schuldzuweisungen an die Bürger und die Industrie statt sich an die lange eigene Parteinase zu fassen, hat nicht das Format eines Schröders.
Die einzige Schuld die sich die Arbeitgeber & Arbeitnehmer samt Presse Funk und Fernsehen sich anlasten können, ist das lange Schweigen. Das tatenlose zusehen, wie dieses Land durch eine verfehlte Schwarz Grün linke Politik dabei ist, vor die Hunde zu gehen, & das, wird langsam dem letzten Deppen klar.

Thomas Hechinger | Mo., 6. Juli 2026 - 15:51

Die Kanzler Schröder und Merz auf die gleiche Stufe zu stellen ist, freundlich gesagt, atemberaubend. Der Kanzler Schröder hat ganz vieles falsch und ganz vieles richtig gemacht. Eine schillernde Persönlichkeit. Der Kanzler Merz macht gar nichts Bedeutsames und damit alles falsch. Ein überflüssiger Kanzler.

Christa Wallau | Mo., 6. Juli 2026 - 17:08

der noch überwiegend Politik im deutschen Interesse gemacht hat.
Zwei entscheidende Erfolge darf er sich vor allem auf die Fahne schreiben:
Die Agenda 2010 und das Heraushalten Deutschlands aus dem Irak-Krieg!

Danach kamen Merkel, Scholz und Merz - alle drei Total-Versager!
Merkel lebte jahrelang von der Vor-Arbeit Schröders und tat ansonsten alles menschlich Mögliche, um Deutschlands Wirtschaft und Gesellschaft zu destabilisieren.
Scholz mit Ampel war eine einzige Katastrophe und Merz setzt diesen katastrophalen Kurs fort.
Seine ganzen "Reformen" sind nichts anderes als
Schönheitskorrekturen auf Pump!

Nein: Schröder und Merz sind in keiner Weise vergleichbar!

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