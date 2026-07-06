- Merz geht es ähnlich wie einst Schröder
Die Diskussion über die Reform-Initiative der Regierung Merz/Klingbeil erinnert an die „Agenda 2010“ der Regierung Schröder/Fischer vor 23 Jahren. Wie damals lehnen die Gewerkschaften das Paket ab. Zudem gingen und gehen die Vorschläge vielen aus der Wirtschaft nicht weit genug.
Ob Friedrich Merz in diesen Tagen an das Jahr 2003 zurückdenkt, als er im Bundestag miterlebte, wie die rot-grüne Bundesregierung Anlauf nahm, das Land wirtschaftspolitisch zu beleben und sozialpolitisch zu entschlacken? Damals wirkte er als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion daran mit, das Reformpaket von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seines Vizes Joschka Fischer (Grüne) über die parlamentarischen Hürden zu bringen.
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