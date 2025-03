Doch was ist dran an dieser Verdammnis der Merz‘schen Konstrukte? Erinnert der Friedrich Merz im Jahr 2025 nicht verblüffend an die Angela Merkel des Jahres 2005, als die damalige CDU-Vorsitzende nach äußerst knappem Vorsprung vor der SPD Gerhard Schröder die Kanzlerschaft entrissen hat? Merkel und die Union haben dafür damals einen hohen Preis bezahlt. Statt die von Schröder begonnenen Reformen fortzusetzen und das von Merkel und Merz 2003 auf dem Leipziger Parteitag durchgesetzte CDU-Erneuerungsprogramm ins Werk zu setzen, wurden nun zusammen mit Franz Müntefering die sozialdemokratischen Wunden verbunden, die die Agenda 2010 und Hartz IV gerissen hatten.