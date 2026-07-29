Frank-Walter Steinmeier steht zwischen zwei Männern vor einer Deutschlandflagge, Foto.
Patrick Schnieder (l.) wird durch den Bundespräsidenten offiziell als Verkehrsminister entlassen / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Kritik an Friedrich Merz nach Kabinettsumbildung Faktenwidrige Empörung

Die Empörung über die Personalpolitik des Bundeskanzlers geht fehl: Nicht Friedrich Merz, sondern Jens Spahn hat die Krise ausgelöst. Nicht Merz, sondern Patrick Schnieder hat wenig überzeugend performt, nicht Merz, sondern Fritz Güntzler hat verantwortungslos gehandelt.

VON MANFRED LÜTZ am 29. Juli 2026 4 min

Lütz

Autoreninfo

Manfred Lütz ist Psychiater und Psychotherapeut sowie katholischer Theologe. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Der Sinn des Lebens“.

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„Chaos“, „Katastrophe“, „Desaster“, die schrillen öffentlichen Schreie ließen vermuten, dass ein Tsunami über Norddeutschland gefegt, Hamburg und Bremen schon verloren und Hannover gefährdet sei. Andere Zitate legten nahe, dass da ein Ereignis von abgrundtiefer Bosheit stattgefunden habe. Der sprachbegabte FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki fasste seine tiefe Erschütterung in die Worte, da sei „Vertrauen in atemberaubendem Tempo zerstört“ worden.  

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Markus Michaelis | Mi., 29. Juli 2026 - 13:00

Ich habe ja schon häufig geschrieben, dass das im Grunde keine Krise von Merz, sondern eine der Gesellschaft und da insbesondere der bisherigen Mitte ist (nicht weil die besonders "falsch" wäre, aber sie war nunmal bisher die prägende Mitte). Alte Mehrheiten und Gewissheiten funktionieren nicht mehr, man zerfällt in verschiedene Richtungen, alles schwimmt ein wenig. Merz ist nicht der richtige Mann für diese schwimmende Gesellschaft irgendein neues, befahrbares Gleis zu finden und sie dann drauf zu setzen, aber das ist im Moment jeder andere denkbare Kanzler auch nicht.

Man kann Merz' Fehler benennen, aber eine besonders tief gründende Ursache für irgendwas sind die nicht. Genauso tief gründen all die akkumulierten Weltfremdheiten und Anmaßungen auf Menschheitsvertretung in Redaktionen, Kirchen, Unis, Studentengruppen, NGOs, Theatern usw.

C. Schnörr | Mi., 29. Juli 2026 - 13:22

gibt - wieder einmal - völligen Stuss Besten: Herr Merz hat in seiner ersten Reaktion das verlogene Gebaren des Herrn Spahn's ignoriert und damit gebilligt, um wenig später eine weitere seiner ungezählten Kehrtwenden vorzunehmen. Mit Herrn Schnieder wurde jemand abgestraft, der es gewagt hatte, die schon fast kriminelle Zweckentfremdung von Steuergeldern durch die Herren Merz und Klingbeil zu kritisieren. Mein Eindruck ist, dass immer mehr Politiker die Reißleine ziehen, um nicht die eigene Reputation durch den Lügenbaron (mitgegangen, mitgehangen) und seine linke Ampelpolitik demolieren zu lassen.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 29. Juli 2026 - 13:33

gar nicht outen, aber ich bin ein Fan von Merz, seiner geräuschlosen Koalition und zumeist auch der Ergebnisse.
Das wird Herrn Merz oder der Koalition allerdings nicht viel nützen.
Deshalb herzlichen Dank für Ihr Statement, Herr Lütz.

„... aber ich bin ein Fan von Merz, seiner geräuschlosen Koalition...“

Satire?

manfred westphal | Mi., 29. Juli 2026 - 13:46

Merz ist Bundeskanzler und Vorsitzender der CDU, also der Chef. Als dieser hat er m.E. versagt und gezeigt, dass er "Chef" nicht kann.
Ja, Spahn hat die Krise ausgelöst, aber Merz hat sie nicht in den Griff bekommen und somit weiter verstolpert. Mein Fazit: Führungsversagen.

Wossi | Mi., 29. Juli 2026 - 14:24

Schnieders und Güntzlers Verhalten zu hinterfragen ist richtig, macht die Empörung aber nicht faktenwidrig. Es war Merz, der gar nicht verstanden hat, was Spahn ausgelöst hat und es war Merz, der die Situation um Schnieder erst ausgelöst hat. Dass selbst rel. unbekannte Politiker wie Güntzler offen gegen Merz schießen, zeigt einfach nur wie es da hinter den Kulissen brodelt. Und ziemlich alles was man erfährt, lässt Merz in verdammten schlechten Licht dastehen. All das wäre nicht so, wenn man in der nibelungentreuen CDU auch nur einen Funken Vertrauen in die Fähigkeiten von Merz hätte. Von daher sind die Ereignisse eher als Symptom denn als Ursache zu deuten; deswegen die Empörung. Eine fähigen Mann würde man so was evtl. verzeihen und ihn verteidigen. Und: Schnieder zu feuern, weil er in einem Jahr nicht rettete, was seit 25 Jahren im argen liegt, soll ein Befreiungsschlag sein? Da fallen mir ein paar ganz andere ein! Dass man da als Minister angefressen reagiert, kann man verstehen.

Günther Anderer | Mi., 29. Juli 2026 - 14:43

was die AfD auf dem Zettel hatte, um gewählt zu werden. Mit seinem Rückgriff auf den alten Bundestag hat er sich dann der SPD gebeugt, um in einer Koalition als Kanzler - nach der zweiten Abstimmung - das krasse Gegenteil zu tun. Er gilt schon länger als total gescheitert und vergrößert mit dem jedem Tag ein politisches Chaos, das die Bundesrepublik so noch nie gesehen hat.

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

Das ist der Maßstab, D
daran sind er und seine Minister zu messen.

Dr. Michael Bauer | Mi., 29. Juli 2026 - 14:49

Sehr geehrte Redaktion,
sehr geehrter Herr Lütz,
selten wurde Führungsversagen eleganter wegtherapiert. Spahn, Schnieder und Güntzler sind schuld – nur der Kanzler, der Personalentscheidungen trifft, soll mit dem Desaster nichts zu tun haben.
Natürlich darf Merz einen Minister entlassen. Kritisiert wird das dilettantische Wie: Schnieder wurde öffentlich demontiert, bevor ein Nachfolger feststand. Güntzler handelte nicht „verantwortungslos“, als er seine fehlende Eignung für das Verkehrsressort erkannte. Verantwortungslos war es, ihn ungeprüft dafür vorzusehen.
Die Tsunami-Polemik ist ein Strohmann. „Chaos“ und „Desaster“ sind Wertungen, keine Tatsachenbehauptungen. Sie „faktenwidrig“ zu nennen, ersetzt kein Argument.
Als Theologe wissen Sie: Selbst zur Absolution gehört ein Schuldbekenntnis. Bei Merz verzichten Sie darauf. Doch wenn immer die anderen schuld sind – wofür braucht man dann noch einen Kanzler?
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Bauer

Heidemarie Heim | Mi., 29. Juli 2026 - 14:49

Das erinnert mich alles an das Theater zwischen Scholz und Lindner und die Peinlichkeiten bei der Entlassungszeremonie
durch den Bundespräsidenten.Schon da sprang es einem durch die Flimmerkiste quasi an, wie wenig souverän solche Auseinandersetzungen geführt, bzw. gehypt durch die Medien ganz normale Vorgänge im Parlamentsalltag ins krisenhafte geraten. "Der, nein die ist schuld! Wer hat mir mein Schippchen geklaut?" "Ruhe im Karton und zurück ins Glied! Die von der AfD kommen vor Lachen gar nicht mehr in den Schlaf!" Glauben Sie ernsthaft geehrter Herr Dr. Lütz, dass ein Mann, der aufgrund linker Sturmtruppen sein
"Stadtbild" revidiert und mittlerweile eine Meisterschaft nach der anderen im rückwärts rudern erwarb,hat noch die Autorität oder Rückhalt in Teilen seiner eigenen Partei, die es bräuchte,um den für die anstehenden Wahlen im Osten fatalen Eindruck, der dadurch entstanden ist, zu etwas Positiveren zu wenden?Können über 80% Bürger in diversen Umfragen irren? MfG

Thomas Hechinger | Mi., 29. Juli 2026 - 14:57

Helmut Kohl hat einmal sinngemäß gesagt: „Wenn ich einen Minister berufe, mache ich einen glücklich und vier andere, die denken, besser als der kann ich es allemal, zu meinen Feinden.“

Eine Führungspersönlichkeit in der Politik muß die menschlichen Unzulänglichkeiten, die kleinen Eitelkeiten und Befindlichkeiten in sein Kalkül mit einbeziehen. Daß die von Herrn Lütz genannten Personen seiner Meinung nach eigenmächtig und respektlos gegenüber dem Kanzler gehandelt haben, liegt vielleicht daran, daß der Kanzler bereits alle Autorität verloren hat. Die Genannten können sich von Insubordination mehr erhoffen, als daß sie fürchten müßten, wegen Widerstands gegen den Bundeskanzler in den eigenen Reihen an Rückhalt zu verlieren.

Ich erinnere an den NRW-CDU-Spitzenkandidaten, Merkels Umweltminister Röttgen. Nach einer verlorenen Landtagswahl gab er der Bundeskanzlerin eine Mitschuld. Prompt wurde er von ihr entlassen. Einen Aufstand gegen Merkel hat von da an keiner mehr gewagt.

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