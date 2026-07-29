- Faktenwidrige Empörung
Die Empörung über die Personalpolitik des Bundeskanzlers geht fehl: Nicht Friedrich Merz, sondern Jens Spahn hat die Krise ausgelöst. Nicht Merz, sondern Patrick Schnieder hat wenig überzeugend performt, nicht Merz, sondern Fritz Güntzler hat verantwortungslos gehandelt.
„Chaos“, „Katastrophe“, „Desaster“, die schrillen öffentlichen Schreie ließen vermuten, dass ein Tsunami über Norddeutschland gefegt, Hamburg und Bremen schon verloren und Hannover gefährdet sei. Andere Zitate legten nahe, dass da ein Ereignis von abgrundtiefer Bosheit stattgefunden habe. Der sprachbegabte FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki fasste seine tiefe Erschütterung in die Worte, da sei „Vertrauen in atemberaubendem Tempo zerstört“ worden.
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