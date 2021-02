Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie auch in Europa zu einem Problem wurde, musste schnell gehandelt werden. Man hatte wenige Erkenntnisse über das Virus und seine Auswirkungen, sowohl die Regierung als auch das Parlament mussten sich auf die Erkenntnisse weniger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verlassen. Das war vor einem Jahr.

Heute sind wir weiter. Wir wissen nicht nur viel mehr über das Virus, wir kennen auch seit Monaten die unerwünschten Nebenwirkungen der Schutzmaßnahmen, die Defizite im Gesundheitssystem und der Verwaltung, die Herausforderungen, die Corona für Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Selbstständige darstellt. Und trotzdem handelt die Bundesregierung nicht, sondern sie reagiert, als käme auch heute immer noch alles total überraschend. Das ist der Situation schon lange nicht mehr angemessen.

Zerstörtes Vertrauen

Vor ein paar Tagen hatten wir erneut die Situation im Bundestag, dass die Bundesregierung dem Parlament präsentiert hat, was sie am Tag zuvor in der Runde mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten ausgemacht hatte. Dass sie es nicht in der anderen Reihenfolge schafft – im Parlament Maßnahmen zu diskutieren, abzustimmen und dann als Vorschlag in die Runde mit den Ländern zu bringen –, ist ein politischer Offenbarungseid. Nach einem Jahr Corona-Pandemie arbeitet die Bundesregierung in einem Notfall-Modus. Sie hat die Lage nicht unter Kontrolle, sondern schleppt sich Woche für Woche durch und zieht dabei das ganze Land hinter sich her. Das ist ermüdend und es zerstört Vertrauen in die Politik und die Demokratie.

Kanzlerin Merkel und ihre schwarz-rote Koalition sollten die Beteiligung des Parlaments als Chance begreifen, aus dem Reaktionsmodus auszusteigen und ins Handeln zu kommen. Statt sich vor den Corona-Gipfeln abseits der Öffentlichkeit von ausgewählten Expertinnen und Experten beraten zu lassen, könnte dies öffentlich im Bundestag stattfinden, erweitert um die Vorschläge der Opposition, um Gesellschaftswissenschaftler, Schulexpertinnen oder Sozialpsychologen zum Beispiel. Die Bevölkerung könnte im Fernsehen oder im Livestream mitverfolgen, aus welchen Gründen Maßnahmen vorgeschlagen werden, welche Alternativen es gibt, welche Abwägungsprozesse zu Entscheidungen führen. Für die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen wäre dies tausendmal wirksamer als jeder Podcast-Appell.