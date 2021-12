Herr Härting, in der vergangenen Woche hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Stephan Harbarth hohe Hürden beim Zugang zum obersten deutschen Gericht eingeführt. Bei einer öffentlichen Anhörung galt laut Medienberichten eine sogenannte 2G plus plus Regelung. Zugelassen wurden also nur Personen, die nicht nur geimpft oder genesen waren, sie mussten zudem auch einen teuren PCR-Test vorweisen. Was sagt das über die derzeitige Situation in Karlsruhe aus?