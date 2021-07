Das rückt zwangsläufig zwei Kanzlerkandidaten in den Blickpunkt. Dass Armin Laschet (CDU) sich an die von der Flutkatastrophe heimgesuchten Orte begibt, versteht sich von selbst. Sein Platz als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident ist jetzt in den überschwemmten Regionen. Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seinen Urlaub unterbrach und nach Rheinland-Pfalz fuhr, wurde von rheinland-pfälzischen SPD-Politikern so erklärt: Der Vizekanzler habe die in Washington weilende Kanzlerin vertreten. Ganz abgesehen davon: Als Herr über die Finanzen kommt Scholz in den nächsten Tagen bei der Krisenhilfe ohnehin eine wichtige Rolle zu.