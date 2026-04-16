Douglas Fairbanks
Unterhaken, aber richtig: Der Schauspieler Douglas Fairbanks mit Krankenschwestern des Wembley-Krankenhauses bei einem „Pleasure Gardens Festival“ im Jahr 1952 / picture alliance / Keystone

Krisenaktionismus in der Politik Lasst mich lieber allein!

Krieg im Iran, hohe Spritpreise und aktivistische Regierungs-Populisten: Je tiefer die Krise, desto inniger wollen Lars Klingbeil und Konsorten die Menschen an die Hand nehmen. Dabei hat die deutsche Politik die meisten Probleme mitverursacht.

VON ALEXANDER MARGUIER am 16. April 2026 5 min

Alexander Marguier

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„Mein Gesetzentwurf zur Senkung der Energiesteuer liegt vor und kann jetzt sehr schnell im Bundestag beraten werden“, teilt der Bundesfinanzminister seiner geneigten Leserschaft derzeit auf einer SPD-„Kachel“ in den sozialen Medien mit. So weit, so gut – beziehungsweise so schlecht. Denn bei kaum einer Entlastungsmaßnahme der vergangenen Jahre waren die Ökonomen, und zwar unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, derart vereint in ihrer Kritik am staatlichen Rumfummeln in den Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage. 

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hanno Woitek | Do., 16. April 2026 - 18:37

Danke!!!!!!!!!!!

Ingo Frank | Do., 16. April 2026 - 18:40

Was, Bitteschön ist ist marktgerecht z.B. bei Kraftstoffen, Gas & Heizöl letztlich auch Strom egal wie er erzeugt wird.
Deutschland ist eines der Länder mit den höchsten Steuerbelastungen daran führt kein Weg vorbei.
Dann lasst doch, liebe Regierungen, bei der Energie dem Markt freien Lauf. ….. Macht ihr aber nicht ! Ihr Subventioniert Erneuerbare Energien ? Warum ? Das „Weltklima zu retten“ ist totaler Unsinn! bei einem Anteil von 2% an weltweiten Schadstoffen. Vorreiterrolle ? Dafür kann ich mir nix kaufen und außer den Lobbyisten kein weiterer deutscher Bürger profitiert.
Desweiteren sind die Steuerlichen Belastungen der Energie derart unverschämt hoch das dadurch überhaupt kein Wettbewerb durchführbar ist zudem der Bürger mobil sein muss bei der derzeitigen Arbeitswelt weil weit über die Hälfte der Bürger auf dem Land lebt.
Und heizen müssen wir alle weil’s so dolle mit der Erderwärmung nun auch nicht ist das man ohne Heizung im Winter auskommt.
Duschen ? O.k. der Waschlappen 👏

Ingo Frank | Do., 16. April 2026 - 19:08

Das der Bürger langsam aber sicher aus seinem „Wohlfühlschlaf“ erwacht, zeigen die jüngsten Umfragen auf Wahlrecht. Ich könne mich nicht erinnern, das ein Meinungsforschungsinstitut die AfD mit 4 ´% ! vor der Union sieht.
(23% :27% Yougov v. 15.04.26) wenn ich dann noch böswillig die gut 6% der CSU abziehe, kommt die CDU auf gerade einmal auf 17% und liegt gerade einmal 3% vor den 14% die die SPD in gleicher Umfrage erreicht. Es scheint, die Hütte zu brennen und das, lichterloh 😜
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Wolfgang Borchardt | Do., 16. April 2026 - 19:17

Grabe getragen. Wer würde es nicht verstehen, dass jemand seine Preise noch kräftiger erhöht, wenn er das nur einmal am Tag tun darf? Hohe Kraftstoffkosten veranlassen zu sparsameren Fahrweisen. Das braucht kein Tempolimit. Und wer es sich leisten kann, besonders schnell zu fahren, warum nicht? Der Staat verdient doch mit. Wer bremst die Windradlobby? Immer mehr Windräder, die im Angriffsfall weggemäht werden? Warum eindimensionales, regelmäßig ideologiegetränktes Denken und Handeln?

soistes | Do., 16. April 2026 - 21:06

Es ist genug. Jeder verschwendeter Gedanke ist einer zu viel. Am besten lässt jeder für sich los, um seine Lebenszeit nicht weiter damit zu verschwenden. Es macht keinen Sinn mehr!

auf diese 'Truppenteile' - ALLE! lohnt es sich wirklich nicht mehr ernsthaft Gedanken zu verschwenden, die nächsten 20 Jahre mit dieser Politikergeneration... ..., aber für unsere Enkel müssen/sollten/können wir TROTZDEM JETZT an einer Alternative dazu arbeiten...

Meine derzeitige Hoffnung ist ganz ehrlich, dass Kubicki die 🥚🥚 hat und zum FDP-Parteitag eine pragmatische Zusammenarbeit mit der AfD ankündigt..., EGAL ob das im Augenblick konkrete Wirkungen hätte, hat es natürlich vorerst nicht! - und damit diese unsägliche Brandmauer de facto schleift... - DAS WÄR's👍!! - für mich...

>> Dann wähle ich zum Dank bei nächster Gelegenheit strategisch FDP!! [@Herrn Kubicki]

Lisa W. | Do., 16. April 2026 - 23:07

Danke, Herr Marguier, genau das möchten inzwischen ALLE. Hier eine klitzekleine Auslese dessen, was so gesagt wird: "Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann mir die Typen nicht mal mehr ansehen. Eine Unverschämtheit ist das. Zynismus und Verantwortungslosigkeit pur. Diese Versager. Diese Ausbeuter. Nur noch Lug und Betrug." Hier stoppe ich, der Rest ist nicht zitierbar. Ich selbst, wir als Familie sind einfach nur noch entsetzt, ob jung, ob alt. Merkel, Ampel - das hier ist noch viel schlimmer, weil noch viel bornierter. Was hat dieses Land nur für Politiker? Wie werden wir die los?

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