- Lasst mich lieber allein!
Krieg im Iran, hohe Spritpreise und aktivistische Regierungs-Populisten: Je tiefer die Krise, desto inniger wollen Lars Klingbeil und Konsorten die Menschen an die Hand nehmen. Dabei hat die deutsche Politik die meisten Probleme mitverursacht.
„Mein Gesetzentwurf zur Senkung der Energiesteuer liegt vor und kann jetzt sehr schnell im Bundestag beraten werden“, teilt der Bundesfinanzminister seiner geneigten Leserschaft derzeit auf einer SPD-„Kachel“ in den sozialen Medien mit. So weit, so gut – beziehungsweise so schlecht. Denn bei kaum einer Entlastungsmaßnahme der vergangenen Jahre waren die Ökonomen, und zwar unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, derart vereint in ihrer Kritik am staatlichen Rumfummeln in den Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage.
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