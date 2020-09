Die 39-jährige FDP-Generalsekretärin hat sich eine Woche vor der entscheidenden Präsidiumssitzung zu einem ausführlichen Gespräch bereit erklärt, aus dem man aber nicht zitieren soll. Aber auch fast ohne Worte sagt die Szene viel. Über den absehbaren Ausgang eines Machtkampfs, in dem für sie nur ein Achtungserfolg und der Erhalt der Selbstachtung blieben. Über Linda Teuteberg. Über ihren Zustand. Und über den Zustand ihrer Partei, die einen neuen Generalsekretär gefunden hat, aber noch keinen Weg aus der politischen Todeszone. Die FDP steht ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl sehr nah am Abgrund: In Umfragen liegt sie oft unter 6 Prozent, ein Aufwärtstrend ist nicht zu erkennen. Die Partei von Theodor Heuss und Hans-Dietrich Genscher, die in Deutschland über Jahrzehnte unabdingbar für eine Regierung war, sie könnte wieder in der Versenkung verschwinden – diesmal für immer.