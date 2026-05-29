- Das Ende der Union
Viele Kommentatoren sehen die CDU in einer Krise. Doch in der aktuellen Verwerfung geht es um mehr: ihr Überleben. Jedes denkbare Szenario der kommenden Monate ist fatal für die Union. Das Parteiensystem wird sich neu sortieren.
Was sich in den letzten Tagen und Wochen auf der politischen Bühne Berlins ereignet hat, ist im schlimmsten Fall historisch – nämlich die Demontage des Systems der Bundesrepublik aus Unfähigkeit. Mit etwas Glück ist es hingegen nur die Selbstverzwergung einer ehemals staatstragenden Partei.
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