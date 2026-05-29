Friedrich Merz und Hendrik Wüst
Weder Friedrich Merz noch Hendrik Wüst wird die CDU retten können / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Krise des Parteiensystems Das Ende der Union

Viele Kommentatoren sehen die CDU in einer Krise. Doch in der aktuellen Verwerfung geht es um mehr: ihr Überleben. Jedes denkbare Szenario der kommenden Monate ist fatal für die Union. Das Parteiensystem wird sich neu sortieren.

KOLUMNE: GRAUZONE am 30. Mai 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Was sich in den letzten Tagen und Wochen auf der politischen Bühne Berlins ereignet hat, ist im schlimmsten Fall historisch – nämlich die Demontage des Systems der Bundesrepublik aus Unfähigkeit. Mit etwas Glück ist es hingegen nur die Selbstverzwergung einer ehemals staatstragenden Partei.

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Klaus Funke | Sa., 30. Mai 2026 - 15:26

So wie wir es mit anderen Worten von Herrn Marguier hörten, so singt nun auch Herr Grau dieselbe Strophen. Eine Wende muss her, aber die AfD taugt dafür nicht. Alles nur keine AfD. Nein, die AfD kann es nicht. Sie wird an der Regierungsarbeit, so sie denn regiert, zerbrechen. Und irgendwie bleibt das Fähnlein der sieben Aufrechten (der wahren und echten CDU ´ler) bestehen. Ja, da ist sie wieder - die ewige Angst der Bürgerlichen vor Veränderungen. Ein deutsches Phänomen. Nein, Herr Grau, die Wahrheit ist - Sie, Sie ganz persönlich, Herr Grau, Sie wollen es nicht, ebenso wenig wie es Herr Marguier will. Sie wollen die Veränderung ohne Veränderung, einfach nur umbenennen, das wärs vielleicht. Da sieht ihn man wieder, des Pudels Kern. Keinen Arsch in der Hose. Das ist ein deutsches Körpermerkmal. Arschlos. Ich sage, die AfD wird es schaffen. Sie hat derzeit die besten Leute, freilich ohne Regierungserfahrung, sprich ohne Mauschelerfahrung, ohne Betrugserfahrung, ehrlich, offen, frei.

Ingo Frank | Sa., 30. Mai 2026 - 16:06

Ist das wirklich so ?
Mag sein das einige, auch durchaus „Prominente CDU Garden“ die Partei verlassen werden beim Fall der Brandmauer und einer wie ach immer benannten Zusammenarbeit mit der AfD. ABER was soll passieren ? Die mit der goldenen CDU Parteizugehörigkeitsmedaillie sind doch eh nur noch die Einzigen, bei denen die CDU auf Platz 1 der Wählergunst liegt. Aber dar große Rest der potentiellen Wähler, hat die CDU längst an die AfD verloren.
Das größere Risiko denke ich ehr liegt in der Gefahr bei einer AFD in Regierungsverantwortung liegt m M darin, das ein Großteil der „unbelegbaren Geldflüsse“ ans Tageslicht kommen und das in oder mit Verantwortung der CDU & CSU. Da ist das Untergangsszenario der CDU größer als das links grüne Trommelfeuer. Was sind 3x 12% knapp 40% Das hat in SA allein die AfD …..trotz Dauerbeschuss von grün links
MfG a d Erfurter Republik

Karl-Heinz Weiß | Sa., 30. Mai 2026 - 16:41

"Nius" verbreitete als erstes Medium das Gerücht vom "Kanzlertausch", und wenige Tage später wird nun das Ende der CDU als "alternativlos" dargestellt. Während 16 Jahren Merkel lagen die " Qualitätsmedien" im Dauerschlaf, und aktuell wird nun jedes laue politische Lüftchen zum Tornado hochstilisiert. Der erste Versuch der CDU, ihre Positionen denen der AfD gegenüberzustellen, war ein dilettantischer Rohrkrepierer. Jetzt kann Merz nachbessern.

Markus Michaelis | Sa., 30. Mai 2026 - 16:55

Stimmt, es geht nicht um Merz, Wüst, Söder oder Günther. Aber es geht doch auch nicht wirklich um den Untergang der CDU - das ist doch auch nur eine Schaumkrone? Wären Staaten nicht so schwer aufzulösen (was auch verfassungsrechtlich verboten ist), ginge es eher darum, ob diese Gesellschaft weiter in einem gemeinsamen Staat existieren will, oder ob man sich nicht besser trennt, wenn man in so viele sich gegenseitig erschütternde Lager zerfällt.

Kein Kanzler und keine Politik würde im Moment noch Mehrheiten hinter sich bekommen - alle hätten große Mehrheiten gegen sich (natürlich auch eine AfD-CDU Regierung, wenn man die inneren Lager mitzählt), wobei diese Mehrheiten eben auch nicht mehr gemeinsam haben, als die jeweilige Regierung abzulehnen.

Die Aussagen der politisch aktiven Gruppen sind relativ klar: zuerst kommen Werte, dann kommt alles mögliche andere. Dann müsste man auch so konsequent sein, den Staat in soviele Teile aufzulösen, dass jeweils homogene Werte erreicht werden?

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