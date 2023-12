Es fehlt unserer politischen Kultur an der Fähigkeit und Bereitschaft, angesichts längst bekannter und anerkannter Probleme sich für vernünftige Lösungen zu entscheiden. Selbst in der Problemanalyse herrscht oft ein hohes Maß an Einigkeit, so zum Beispiel zur Notwendigkeit von Umwelt- und Klimaschutz, zu einer realitätsgerechten Migrations- und Integrationspolitik oder einer Erfolg versprechenden Wohnungspolitik. Trotzdem werden die näheren Debatten allzu häufig ideologisch und parteipolitisch verengt geführt, statt nach den über die Parteigrenzen hinweg gemeinsamen Lösungen zu suchen. In einer Variante von Machia­vellismus wollen allzu viele Akteure recht- und ihre Macht behalten. Vor allem die Regierungsmitglieder sollten sich jedoch an ihren Eid erinnern, mit aller Kraft dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen.