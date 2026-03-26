- Chaostage in der FDP
Nach zwei desaströsen Landtagswahlen ist der Bundesvorstand der FDP zurückgetreten. Völlig unklar bleibt, wer die Partei künftig führen soll. Mit Henning Höne will jetzt ein 39-jähriger Funktionär aus NRW kandidieren. Was plant Wolfgang Kubicki?
Die Haare sind ab, der neue Look steht ihr gar nicht mal schlecht. Nachdem die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner angekündigt hatte, sich im Fall eines verpassten Wiedereinzugs ihrer Partei in den baden-württembergischen Landtag die dichte Lockenmähne abzurasieren, musste die 41-Jährige am vorigen Sonntag also mit Beinahe-Glatze vor die Fernsehkameras treten. Denn da gab es nach der Wahl in Rheinland-Pfalz ein abermaliges Debakel für die FDP zu kommentieren: 2,1 Prozent; zwei Wochen zuvor waren es im „Ländle“ auch nur 4,4 Prozent geworden.
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