Henning Höne, FDP
Henning Höne will FDP-Chef werden und aus den politischen Partei-Zitronen Limonade machen / picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka

Krise der Freidemokraten Chaostage in der FDP

Nach zwei desaströsen Landtagswahlen ist der Bundesvorstand der FDP zurückgetreten. Völlig unklar bleibt, wer die Partei künftig führen soll. Mit Henning Höne will jetzt ein 39-jähriger Funktionär aus NRW kandidieren. Was plant Wolfgang Kubicki?

VON ALEXANDER MARGUIER am 26. März 2026 7 min

Alexander Marguier

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Die Haare sind ab, der neue Look steht ihr gar nicht mal schlecht. Nachdem die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner angekündigt hatte, sich im Fall eines verpassten Wiedereinzugs ihrer Partei in den baden-württembergischen Landtag die dichte Lockenmähne abzurasieren, musste die 41-Jährige am vorigen Sonntag also mit Beinahe-Glatze vor die Fernsehkameras treten. Denn da gab es nach der Wahl in Rheinland-Pfalz ein abermaliges Debakel für die FDP zu kommentieren: 2,1 Prozent; zwei Wochen zuvor waren es im „Ländle“ auch nur 4,4 Prozent geworden. 

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