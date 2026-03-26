Krise der Freidemokraten - Chaostage in der FDP

Nach zwei desaströsen Landtagswahlen ist der Bundesvorstand der FDP zurückgetreten. Völlig unklar bleibt, wer die Partei künftig führen soll. Mit Henning Höne will jetzt ein 39-jähriger Funktionär aus NRW kandidieren. Was plant Wolfgang Kubicki?