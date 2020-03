Weirich, inzwischen selbst Mitte 70, erzählt von alten Zeiten und davon, dass Alfred Dregger entgegen seinem Ruf als Vertreter des „Stahlhelmflügels“ der CDU in vielerlei Hinsicht tatsächlich ein weltoffener Reformer gewesen sei. Das Publikum hängt an seinen Lippen; später gesellt sich noch Burkard Dregger zu der Runde: Alfred Dreggers Sohn, 55, und seit knapp zwei Jahren Fraktionsvorsitzender der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus. Dieter Weirich erinnert daran, wie Dregger senior einst mit konservativer Verve die darniederliegende Hessen-CDU aus dem Tal der Tränen geholt habe; Dregger junior wiederum lobt die Führungsqualitäten seines Vaters: „Er war teamfähig, solange klar war, dass er der Chef ist.“ Alfred Dregger selbst ist zwar seit fast 20 Jahren tot, aber die vielen Gäste in Klaus-Dieter Gröhlers Wahlkreisbüro mit dem goldgerahmten Angela-Merkel-Bild an der Wand schwelgen immer noch von damals.