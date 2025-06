Deutschland wird unsicherer – und das nicht nur gefühlt. Unsere Sicherheitslage hat sich spürbar verschärft: eine ernüchternde Einsicht, die in der Politik kaum noch jemand bestreitet. „Noch nie waren so viele Menschen radikalisiert im Westen“, konstatiert der österreichische Terrorforscher Dr. Nicolas Stockhammer. Besonders schlimm sei es seit der Pandemie geworden. „Alle sechs Wochen gab es im vergangenen Jahr in Deutschland einen neuen Terroranschlag“, heißt es weiter. Weltweit zeichnet sich derweil eine ganz ähnliche Entwicklung ab. Doch wie konnte es in den vergangenen Jahren überhaupt so weit kommen?

Um den Ursachen dieser bedrohlichen Dynamik auf den Zahn zu fühlen, lud das Europäische Institut für Terrorismusbekämpfung und Konfliktprävention (EICTP) am Vormittag des 3. Juni ins Novotel Berlin Mitte. Vorgestellt wurde im Konferenzsaal Potsdamer Platz der „European Trend Report on Terrorism“. Vor Ort: zahlreiche Sicherheitsexperten, Analysten und Risikomanager, die gespannt den Worten von Hans-Jakob Schindler, Senior Director Counter Extremism Project, und des österreichischen Terrorismusforschers Dr. Nicolas Stockhammer lauschten. Moderiert wurde die sicherheitspolitische Runde von Oberst a.D. Ralph Thiele, der auch regelmäßig bei Cicero zu Wort kommt.