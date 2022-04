„Mehr Fortschritt wagen“, so ist der Koalitionsvertrag der noch immer neuen Bundesregierung überschrieben. Er sollte die Grundlage für die Arbeit des Ampelbündnisses sein. Am 24. November 2021 wurde er von SPD, Grünen und FDP unterzeichnet. Gefühlt ist das eine Ewigkeit her. Russland wird auf Seite 145 des 177-seitigen Regierungsprogramms das erste Mal erwähnt. Es heißt dort mit Bezug auf Moskau: „Wir brauchen eine abrüstungspolitische Offensive und wollen eine führende Rolle bei der Stärkung internationaler Abrüstungsinitiativen einnehmen.“ Auf den Tag genau drei Monate später marschieren die Truppen von Wladimir Putin in die Ukraine ein. Und dann drei Tage später, am 27. Februar 2022, kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Bundestags zur großen Überraschung auch vieler Abgeordneter im Plenum die größte Aufrüstungsinitiative der Nachkriegsgeschichte an. Aufrüstung statt Abrüstung: Das Gegenteil von gestern ist der Fortschritt für morgen.

Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr soll gebildet werden. Das ist die völlig unerwartete 180-Grad-Wende der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, ungebremst bei Höchstgeschwindigkeit. Während in Kiew die Raketen einschlagen, fallen in Deutschland seit Jahren gepflegte Grund­überzeugungen schneller, als der Nachrichtenticker senden kann, aber zunächst fast ohne großes Aufhebens.