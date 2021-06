Erinnert sich noch jemand an Bruno, den Problembären? An Kuno, den Killerwels oder die Kuh Yvonne, die einfach so mir nichts, dir nichts aus ihrer Weide im österreichischen Liesertal ausbrach? Diese drei Tiere hatten alle eines gemeinsam. Sie verschwanden ebenso plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Mitten im Sommerloch. In der Zwischenzeit sorgten sie dafür, dass es den Menschen in der nachrichtenarmen Zeit nicht langweilig wurde. Ein Braunbär, der Schafe riss. Ein Killerwels, der Dackel fraß. Oder eine Kuh, die sich selbständig machte. Über mangelnden Gesprächsstoff konnte man sich da nicht beklagen.

In diesem Sommer ist noch kein Tier in Sicht, das uns die Schlagzeilen-ärmeren Wochen versüßt. Macht aber nix. Wir haben ja Winfried Kretschmann. Winnie the Pooh glänzt in diesem Sommerlochtheater in der Rolle als Bär mit Hose, aber ohne Impulskontrolle. Kaum hatten die Ferien begonnen, da ploppte die erste Hiobsbotschaft auf: „Kretschmann stellt Bundesbildungsministerium in Frage.“ Für Bildung seien schließlich die Länder zuständig.

Gendern in der Krabbelgruppe

Kaum hatte er das ausgesprochen, brach ein Sturm der Entrüstung los. Genau daran kranke doch das Bildungssystem, wetterten Liberale. Der Bund müsse eher noch mehr Kompetenzen bekommen, damit die Schere zwischen den Bundesländern nicht noch weiter auseinandergehe. Hinke Deutschland im internationalen Vergleich nicht auch deshalb schon heute weit hinterher, weil jedes Land macht, was es will?

Baden-Württemberg galt lange als Klassen-Primus unter den Bundesländern. Doch bei Bildungstests ist es zuletzt abgesackt. In der Corona-Krise dürfte das Niveau noch weiter gesunken sein. Eine grüne Kultusministerin soll das Ruder jetzt herumreißen. Viele verfolgen das mit Argwohn. Was kommt da auf die Kinder zu? Gendern schon in der Krabbelgruppe? Vegetarisches Kochen als Schulfach? Schon in der Vergangenheit war die Partei damit angeeckt, dass sie den Kampf um Anerkennung sexueller Vielfalt im Bildungsplan festschrieben ließ.