- „Die Schmerzgrenze ist längst überschritten“
TK-Chef Jens Baas warnt vor einer Kostenexplosion im Gesundheitssystem. Schon heute gebe es ein Defizit in Milliardenhöhe, das durch immer höhere Zusatzbeiträge ausgeglichen werden muss. Für Baas ist klar: Greift die Politik nicht ein, steigen die Beiträge für Arbeitgeber und Versicherte weiter.
Jens Baas ist seit 2012 Vorstandvorsitzender der Techniker Krankenkasse.
Herr Baas, die Krankenkassenbeiträge steigen seit Jahren. Gibt es eine Schmerzgrenze?
