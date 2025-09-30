Leere Arztpraxis
Leerer Behandlungsraum in einer Arztpraxis / picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Krankenkassenbeiträge „Die Schmerzgrenze ist längst überschritten“

TK-Chef Jens Baas warnt vor einer Kostenexplosion im Gesundheitssystem. Schon heute gebe es ein Defizit in Milliardenhöhe, das durch immer höhere Zusatzbeiträge ausgeglichen werden muss. Für Baas ist klar: Greift die Politik nicht ein, steigen die Beiträge für Arbeitgeber und Versicherte weiter.

INTERVIEW MIT JENS BAAS am 6. Oktober 2025

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Zur Artikelübersicht

Jens Baas ist seit 2012 Vorstandvorsitzender der Techniker Krankenkasse. 

Herr Baas, die Krankenkassenbeiträge steigen seit Jahren. Gibt es eine Schmerzgrenze?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.