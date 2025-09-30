Krankenkassenbeiträge - „Die Schmerzgrenze ist längst überschritten“

TK-Chef Jens Baas warnt vor einer Kostenexplosion im Gesundheitssystem. Schon heute gebe es ein Defizit in Milliardenhöhe, das durch immer höhere Zusatzbeiträge ausgeglichen werden muss. Für Baas ist klar: Greift die Politik nicht ein, steigen die Beiträge für Arbeitgeber und Versicherte weiter.