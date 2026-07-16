Krankenhausstation
Krankenhausstation / picture alliance/dpa | Marijan Murat

Krankenhausreform „Es gibt keine ,lukrativen‘ Behandlungen in Krankenhäusern“

Die Krankenhausreform soll Kosten senken und die Versorgung sichern. Doch ohne Deregulierung wird das nicht gelingen, sagt Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Im Interview erklärt er, wie groß der Reformbedarf wirklich ist.

INTERVIEW MIT GERALD GASS am 20. Juli 2026

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

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Gerald Gaß ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Die DKG ist der Dachverband der Krankenhausträger in Deutschland. Sie vertritt die Interessen ihrer 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr.

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Ingo Frank | Mo., 20. Juli 2026 - 13:01

Ich höre immer nur Kosten ob von den Krankenkassen oder der Krankenhäusen oder den Arzteverband …… Und die Politik reguliert das Gesundheitssystem auf „Kosten“ der Beitragszahler zu Grunde.
Wo war der Aufschrei der Politik, Medien, der Bürger als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass einige gesetzliche Krankenkassen ihre Rücklagen spekulativ anlegten und etwa 150 Millionen € verzockt haben ?
Wo die Proteste der Medien und Bürger das eine Solidargemeinschaft den Mehrbedarf an „Kosten“ von rd. 130 € der der staatlichen Pauschale der Krankenversorgung unserer Goldstücke beziffert, der gerade reicht, die Praxistür beim Arzt zu öffnen und wieder zu schließen? Wer ist gefragt wurden von den mündigen Bürgern ob der die Leistungen darüber hinaus denn mit bezahlen will ? Oder habe ich da etwas verpasst? Es werden ja die tatsächlichen „Kosten“ unserer Asylanten, Ukrainer & abderweitiger Gäste gar nicht erst publiziert!
Warum auch, die Solidargemeinschaft der SV Pflichtigen bezahlt‘s schon
MfG

Karl-Heinz Weiß | Mo., 20. Juli 2026 - 13:26

Offensichtlich gibt es doch „lukrative Behandlungen“, denn sonst würde sich die Privatwirtschaft nicht (seit Jahrzehnten mit Erfolg) für das Thema "Krankenhausträgerschaft“ interessieren. Richtig ist, dass in der politischen Diskussion in Deutschland dem Thema „Leistungskatalog für Hochbetagte" konsequent ausgewichen wird. Warum das offenbar im europäischen Ausland nicht der Fall ist, wäre einer vertiefenden Untersuchung wert, schon im Hinblick auf die demographische Entwicklung.

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