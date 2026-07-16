- „Es gibt keine ,lukrativen‘ Behandlungen in Krankenhäusern“
Die Krankenhausreform soll Kosten senken und die Versorgung sichern. Doch ohne Deregulierung wird das nicht gelingen, sagt Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Im Interview erklärt er, wie groß der Reformbedarf wirklich ist.
Gerald Gaß ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Die DKG ist der Dachverband der Krankenhausträger in Deutschland. Sie vertritt die Interessen ihrer 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr.
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