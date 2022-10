Peter Feldmann ist sich keiner Schuld bewusst. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn: haltlos. Seine Verbindungen zur betrügerisch-kriminellen früheren Führungsspritze der Frankfurter AWO: keinesfalls so eng wie behauptet. Die Anklage der Staatsanwaltschaft: eine politische Intrige. So stellt es der Frankfurter Oberbürgermeister in einer schriftlichen Erklärung dar, die sein Anwalt zum Auftakt des Strafprozesses gegen ihn an diesem Dienstag verbreitete.

Vor dem Landgericht Frankfurt muss sich Feldmann wegen Vorteilsnahme verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau im Jahr 2015 zu einer außergewöhnlich gut bezahlten Stelle als Leiterin einer deutsch-türkischen AWO-Kita verholfen zu haben. Im Gegenzug soll Feldmann sich als Stadtoberhaupt wohlwollend für die Interessen des SPD-nahen Wohlfahrtsverbandes eingesetzt haben. Und die AWO wiederum habe ihn zudem mit der Einwerbung von Wahlkampfspenden unterstützt.