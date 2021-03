So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Chris Rihm war stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU in Mannheim und Mitglied der Fraktion im Stadtrat. Andreas Pitz gehörte dem Vorstand der CDU im Kreis Mannheim an. Beide haben die Partei verlassen, nachdem sie Ungereimtheiten in den Mietverträgen zwischen dem CDU-Bundestagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel und der CDU-Kreisgeschäftsstelle herausgefunden hatten. Sie sprechen von einer „Treibjagd“ der Partei auf sie. Chris Rihm ist jetzt bei den Grünen. Den ersten Teil des Interviews finden Sie hier, den zweiten hier.

Herr Rihm, Sie glauben, dass Nikolas Löbel tiefer in die „Aserbaidschan-Connection" verstrickt sein könnte, als man bislang weiß. Aber dass er das aserbaidschanische Studentennetzwerk ASN als Sponsor für eine Veranstaltung der Jungen Union gewonnen hatte, ist doch schon neun Jahre her.

Rihm: Das stimmt. Aber ab 2017 saß Nikolas Löbel auch im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Sein Facebook-Account ist ja jetzt leider gelöscht. Sonst könnte man sich die Fotos anschauen, wie er sich mit Aserbaidschans Präsident Aliyev Arm in Arm hat fotografieren lassen. Bis die Pandemie angefangen hat, war er regelmäßig in Aserbaidschan. Da gibt es einige Punkte, die noch nicht aufgearbeitet worden sind.

Sie glauben, die Mietvertragsgeschichte und der Maskenskandal sind nur die Spitze des Eisbergs?

Rihm: Davon gehe ich aus. Journalisten recherchieren gerade über die Aserbaidschan-Connection. Es scheint eine Verbindung zu geben zwischen Nikolas Löbel und den anderen Abgeordneten, die deshalb aufgeflogen sind. Nikolas Löbel hatte enge Kontakte zu Mark Hauptmann, der nicht nur Lobbying für Aserbaidschan gemacht hat, sondern auch in eine Masken-Affäre verwickelt war. Untersucht wird jetzt auch seine Beziehung zur Werte-Union in der CDU.

Sie kennen Herrn Löbel seit dem Sandkasten. Wie tickt er?

Rihm: Der kommt aus einfachen Verhältnissen. Mein Eindruck war, dass er versucht hat, auf der Überholspur zu fahren und das große Geld zu verdienen.

In der Innenstadt von Mannheim hatte er ein Mehrfamilienhaus gekauft und für 14 Euro pro Quadratmeter an Studenten vermietet. Woher hatte er das Geld?

Rihm: Gute Frage. Seine Firmen geben das auch nicht her.

Sie sprechen heute vom System Löbel. Wie funktioniert das?

Pitz: Er ist sehr machtbewusst. Er wusste, wie man Netzwerke knüpft und Abhängigkeiten schafft. Das hat man bei dem Nominierungsparteitag total gut gesehen. Es hat mich massiv geschockt, wie viele Leute er offensichtlich in der Hand hatte – auch solche, die hohe Positionen in ihrem Leben bekleidet hatten oder immer noch bekleiden. Ich habe mich gefragt: Wie macht er das, dass die so spuren?

Was vermuten Sie?

Pitz: Vielleicht, weil er Dinge wusste, die den betreffenden Personen Probleme machen. Vielleicht, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm standen. Vielleicht, weil er als stellvertretender Fraktionsschef Einfluss hatte. Bestimmte Dinge gehen nur, wenn die Fraktion da mitmacht.

Waren Sie und Herr Rihm da eine Ausnahme?

Pitz: Nein, wenn wir politisch was durchsetzen wollten, waren wir davon abhängig, dass Nikolas Löbel das mitträgt. Wir haben ja gesehen, was passiert ist, als er uns fallen gelassen hat. Daran wird deutlich, wie das System Löbel funktionierte.

Löbel ist ja nicht der einzige in der Union, der in eine Korruptionsaffäre verstrickt ist. Nüsslein, Sauter, Strenz, Fischer, Zech. Immer mehr Fälle werden bekannt. Zieht die Partei Korruption an?

Pitz: Nicht per se, aber es gibt möglicherweise Strukturen in der CDU, die ein bestimmtes Fehlverhalten begünstigen.

Rihm: Der erste Grund ist, dass die CDU besonders Menschen aus der Wirtschaft anzieht. Ich bin ja jetzt bei den Grünen und habe den Vergleich.

Da gibt es mehr Lehrer, oder?

Rihm: Ja, auch. Aber es gibt auch viele Angestellte. In der CDU gibt es eine geballte Macht der Unternehmer. Die Strukturen sind ganz andere. Da war es immer möglich, dass einer alles auf sich vereint. Das geht bei den Grünen nicht. Wenn ich im Stadtrat sitze, kann ich nicht im Vorstand mitmachen. Da gibt es eine klare Trennung. Da kann nicht einer fünf Ämter anhäufen.

Welche Lehre sollte die CDU aus der Löbel-Affäre ziehen?

Rihm: Wenn ich Bundestagsabgeordneter werden will, muss ich meine anderen Tätigkeiten für diese vier Jahre ruhen lassen. Mit der Vergütung, die man dafür bekommt, knapp über Hartz IV, kann man selbst über die Runden kommen, wenn man Kinder hat. Alles andere begünstigt Korruption.

Nach der Löbel-Affäre sind in der CDU die Rufe nach einem Lobby-Register lauter geworden. Dabei war es die CDU, die sich jahrelang dagegen gesperrt hatte. Hätte so ein Register den Maskenskandal verhindern können?

Rihm: Klar, dann hätten auf einen Schlag 20 Bundestagsabgeordnete ihr Mandat zurückgeben müssen, wenn diese Zahl mal reicht. Ich gehe davon aus, dass da noch mehr Leute auffliegen, weil ja auch Journalisten in ganz Deutschland recherchieren. Soeben hat die Zeit über den CDU-Abgeordneten Joachim Pfeiffer aus Waiblingen berichtet. Der war Unternehmer und soll 27 Ämter in Unternehmen, Vereinen und Stiftungen gehabt und sein Wahlkreisbüro an den Konsul von Montenegro untervermietet haben.

Pitz: Ich glaube, Nikolas Löbel wäre durch ein Lobbyregister nicht aufgefallen. So ein Register reicht nicht. Man muss sich auch Compliance-Regeln geben, und das gilt nicht nur für Politiker, sondern auch für Unternehmen und Vereine. Wenn einige nicht wissen, was sich gehört, dann muss man das halt mal schwarz auf weiß aufschreiben.

Rihm: Auch so ein Compliance-Leitfaden würde nicht reichen. Man muss versuchen, einen moralischen Kompass in die Politik einzupflegen. Durch die Maskenaffäre ist ein Schaden entstanden, der ist nicht wiedergutzumachen.

CDU-Generalssekretär Paul Ziemiak hatte schon nach der Amthor-Affäre im Herbst 2020 angekündigt, so ein Lobbyregister einzuführen. Passiert ist aber nichts. Woran liegt das?

Rihm: Parteiintern gab es dagegen Widerstand. Einer, der das Register verhindern wollte, war Nikolas Löbel. Er wusste wohl, warum. Aber er war nicht der einzige. Ich frage mich aber, wie ehrlich die Ankündigung von Herrn Ziemiak gemeint war. Ich glaube, das war eher ein medialer Reflex.

Philipp Amthor hat seine Affäre nichts geschadet. Die CDU hat ihn gerade als Direktkandidat für die Bundestagswahl nominiert. Wie stehen die Chancen, dass Herr Löbel wieder zurückkommt?

Rihm: Ich glaube nicht, dass er je zurückkommt. Er hat alle Ämter abgegeben und ist aus der CDU ausgetreten. Nach allem, was man liest, ermittelt die Staatsanwaltschaft in mehreren Sachverhalten. Mal schauen, was da noch ans Tageslicht kommt.

Was macht er jetzt?

Rihm: Keine Ahnung. Aus der Mannheimer CDU-Fraktion habe ich gehört, dass ihm Parteifreunde einen Tausender zugesteckt haben, damit er über die Runden kommt. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn er einen Neuanfang außerhalb der Politik wagt, vielleicht sogar in einem anderen Land, aber auf jeden Fall außerhalb von Mannheim. Ich an seiner Stelle würde hier keine Brötchen mehr kaufen gehen müssen. Der kann auch mit Maske nicht mehr raus.

Warum nicht?

Rihm: Es ist nicht nur seine Karriere, die kaputtgegangen ist. Auch der Mensch Nikolas Löbel ist gescheitert.

Erfüllt Sie sein Absturz mit Genuugtuung?

Rihm: Nein, eigentlich habe ich mehr Mitleid mit ihm. Aber ich bin froh, dass er keine Verantwortung mehr in der CDU trägt und die Partei eine Chance für einen Neuanfang hat.

Aber Sie haben doch gesagt, das Interesse an der Aufarbeitung halte sich in Grenzen.

Rihm: Das stimmt. Die schonungslose Aufarbeitung sehe ich noch nicht. Da muss mehr passieren.

Welche Folgen hätte es, wenn die Partei keine Lehren daraus ziehen würde?

Rihm: Das System Löbel existiert weiter. Nur der Kopf wird ein anderer sein. Die tiefergehenden Probleme der CDU werden damit aber nicht gelöst.

Die Fragen stellte Antje Hildebrandt.

