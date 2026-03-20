Ein Wahlplakat der SPD in Mainz
Ein Wahlplakat der SPD in Mainz / picture alliance / DeFodi Images | Marco Steinbrenner

Kopf-an-Kopf-Rennen in Rheinland-Pfalz Reicht die große SPD-Wohlfühlshow für den Sieg?

Die SPD regiert seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz. Alexander Schweitzer setzt auf Nähe und Wohlfühlwahlkampf, die CDU hofft auf den Durchbruch. Bildung, Migration, Wirtschaft und ein Beurlaubungsskandal machen die Wahl zum Kopf-an-Kopf-Rennen – mit Folgen bis nach Berlin.

VON CLEMENS TRAUB am 21. März 2026 7 min

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Alexander Schweitzer hat bis zuletzt versucht, die Bundes-SPD aus seinem Wahlkampf herauszuhalten. Weit weg von den Umfragen, die die Partei bundesweit bei 14 Prozent sehen. Weit weg vom Koalitionsgerangel in Berlin. Und vor allem weit weg vom 5,5-Prozent-Debakel in Baden-Württemberg. Diese Strategie ist ihm bemerkenswert gut gelungen – die Aufholjagd der SPD in den rheinland-pfälzischen Umfragen macht das deutlich. Schon jetzt lässt sich sagen: Es ist einer der zentralen Erfolge dieses Wahlkampfs.

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