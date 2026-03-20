Kopf-an-Kopf-Rennen in Rheinland-Pfalz - Reicht die große SPD-Wohlfühlshow für den Sieg?

Die SPD regiert seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz. Alexander Schweitzer setzt auf Nähe und Wohlfühlwahlkampf, die CDU hofft auf den Durchbruch. Bildung, Migration, Wirtschaft und ein Beurlaubungsskandal machen die Wahl zum Kopf-an-Kopf-Rennen – mit Folgen bis nach Berlin.