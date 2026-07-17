Kontroverse um Leihmutterschaft - Spahn hat sich mit einem „gemieteten Mutterbauch“ angefreundet

Jens Spahn und sein Mann haben sich ihren Kinderwunsch erfüllt – mit Hilfe einer Leihmutter in Amerika. Das bringt den CDU-Politiker in Schwierigkeiten. Schließlich hat er als Gesundheitsminister auf einem Leihmutter-Verbot in Deutschland bestanden.