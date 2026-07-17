- Spahn hat sich mit einem „gemieteten Mutterbauch“ angefreundet
Jens Spahn und sein Mann haben sich ihren Kinderwunsch erfüllt – mit Hilfe einer Leihmutter in Amerika. Das bringt den CDU-Politiker in Schwierigkeiten. Schließlich hat er als Gesundheitsminister auf einem Leihmutter-Verbot in Deutschland bestanden.
Nein, von unseren Politikern erwarten wir nicht, dass sie wie Helden und Heilige leben – ohne Fehl und Tadel. Aber ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit können wir schon erwarten. Wer beispielsweise als familienpolitischer Moralapostel auftritt, sollte sich nicht mit einer Geliebten, wer für ein strenges Tempolimit eintritt, sich nicht beim Rasen erwischen lassen. Jens Spahn, der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, kann beim Thema Leihmutterschaft einen Glaubwürdigkeitstest nicht bestehen. Er und sein Mann Daniel Funke sind nun Väter geworden, dank der Hilfe einer in Amerika lebenden Frau, einer Leihmutter.
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