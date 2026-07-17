Jens Spahn
CDU-Politiker Jens Spahn mit Lebensgefährte Daniel Funke (l.) / picture alliance/dpa | Annette Riedl

Kontroverse um Leihmutterschaft Spahn hat sich mit einem „gemieteten Mutterbauch“ angefreundet

Jens Spahn und sein Mann haben sich ihren Kinderwunsch erfüllt – mit Hilfe einer Leihmutter in Amerika. Das bringt den CDU-Politiker in Schwierigkeiten. Schließlich hat er als Gesundheitsminister auf einem Leihmutter-Verbot in Deutschland bestanden.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 17. Juli 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Nein, von unseren Politikern erwarten wir nicht, dass sie wie Helden und Heilige leben – ohne Fehl und Tadel. Aber ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit können wir schon erwarten. Wer beispielsweise als familienpolitischer Moralapostel auftritt, sollte sich nicht mit einer Geliebten, wer für ein strenges Tempolimit eintritt, sich nicht beim Rasen erwischen lassen. Jens Spahn, der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, kann beim Thema Leihmutterschaft einen Glaubwürdigkeitstest nicht bestehen. Er und sein Mann Daniel Funke sind nun Väter geworden, dank der Hilfe einer in Amerika lebenden Frau, einer Leihmutter.

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Rainer Mrochen | Fr., 17. Juli 2026 - 15:31

Aller "guten" Dinge sind drei. Dieser Typ versteht es das Volk zu verar....n. Beide, Streek und Spahn, gehören einfach weg aus der Politik. Das Volk, sofern interessiert, wird auch diesmal seiner Vergesslichkeit anheim fallen sofern die mediale Ausschlachtung sich in Grenzen hält, zumal innerparteilich eh nur fragwürdige Systemlinge figurieren. Die aufkeimende Kritik scheint lediglich so etwas wie innerparteiliche Notwendigkeit zu sein. Holla, die Christlichen!? Mal sehen.

Jens Böhme | Fr., 17. Juli 2026 - 15:49

Während Amtsinhaber Günther sich als Privatperson in einer Fernsehsendung politisch äußert (dies angeblich keine amtliche Äußerung sei), pfeift Spahn auf Grundsätze seiner Partei. Wer weiß schon wirklich, was das C in CDU bedeutet: Chaotisch? Charakterlos?

Ingo Frank | Fr., 17. Juli 2026 - 16:05

hätten, dass Männer Kinder bekommen können, wäre alles bestens. Genau DAS, hat aber die Evolution nicht eingerichtet. 👍👍👍
Selber Gott spielen zu wollen, steht einem Parteisoldaten einer angeblich „christlichen“ Partei nicht zu zumal er selbst in Persona für das gesetzliche Verbot von „Leihmüttern“ maßgeblich mit verantwortlich ist. Dies macht sein Verhalten um so schlimmer. Dieser Mann als Funktionär einer Partei in außergewöhnlicher Stellung hat seine Legitimation verloren und muss zurücktreten.
Aber egal für welche Verfehlung diese Politik -Hasardeure Verantwortung tragen, sie wähnen sich als unantastbar. Schlimmer noch, es betrifft nicht einige wenige, sondern ein ganzes System. Das wiederum erlangt eine ungeahnte Dimension……
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Rpublik

Walter Bühler | Fr., 17. Juli 2026 - 16:57

Manchmal geht die Erinnerung mit einem durch: War da nicht der Spahn mit dem Grenell, dem Spezi von Trump, auf dem Berliner CSD?

Träumen wir mal: Hätten die Herren Spahn und Grenell geheiratet, dann hätte Spahn, die CDU und Merz ein ganz anderes Standing am Hofe Trumps als jetzt. Grenells Berliner Villa hätte nicht unnötig oft den Besitzer wechseln müssen, Spahns Kind hätte neben der deutschen ganz legitim auch die US-Staatsbürgerschaft, und der CDU-Kanzler müsste nicht immer den armen NATO-Burschen Rutte an den Hof nach Wasshington schicken, sondern könnte auch persönliche Kontakte zu diesem Zweck einsetzen.

Aber wie gesagt - leider alles nur ein Traum. Die Zeiten der politisch motivierten Eheschließungen und der biologischen Herrschaftssicherung sind - anders als zur Zeit des Absolutismus - noch nicht wieder bei den Politikern angekommen.
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Nix für ungut! Alles nur ein Traum an heißen Sommertagen.

Klaus Funke | Fr., 17. Juli 2026 - 17:58

Sowas will èin Politiker sein? Eine Ungeheuerlichkeit. Was er privat, abseits der Öffentlichkeit macht, ist mir egal, aber wenn er damit sozusagen "hausieren" geht und in die Öffentlichkeit - nein, wenn dies toleriert wird, ist der ganze Staat nichts wert. Noch ist die Familie das Fundament des Staates, aber bitte nicht solche Sonderformen wie hier mit Herrn Spahn. Soll seine Lebensform jetzt zur Norm erklärt werden? An solchen Symptomen sind Staaten wie das Römische Reich untergegangen. Bitte verschonen Sie uns damit, CICERO. Wie soll ich sowas meinen Enkeln erklären? Ich weigere mich. Wie kann ein Mensch wie Spahn als Politiker einem Volke vorstehen? Nein, nein und nochmals nein. Und dann noch das mit der Leihmutter. Babys als quasi Handelsware. Unglaublich. Wer jetzt noch die CDU und Leute wie Spahn wählt, der hat absolut "ein Rad ab". Nie wieder CDU!!!! Gerade sehe ich, dass wieder die Zensurmaschine aktiv wird - das antidemokratischste Instrument in der deutschen Presselandschaft.

Hanno Woitek | Fr., 17. Juli 2026 - 18:10

Ihr Verhalten ist einfach nur widerlich. Treten Sie von Ihren Ämtern zurück.

Klaus Funke | Fr., 17. Juli 2026 - 18:28

So einen "Politiker" brauchen wir, braucht die Welt nicht. Vielleicht übt er das Windelanlegen erstmal bei seinem Partner?

Wolfgang Borchardt | Fr., 17. Juli 2026 - 18:38

Und wieder Punkte für die AfD. Oder parteilose Bürgermeister. Diese furchtbaren Altparteien sind ohnehin zu Sachpolitik weder I'd Lage noch Willens.

Wolfgang Borchardt | Fr., 17. Juli 2026 - 19:30

Und zu jeder Sachpolitik weder in der Lage noch Willens. Das stärkt die AfD und parteilose Bürgermeister. Wir brauchen solche Menschen genauso wenig wie Migranten, die nicht arbeiten. Jetzt kommt das Fass zum Überlaufen. So schnell können politische Veränderungen sein.

Wolfgang Borchardt | Fr., 17. Juli 2026 - 19:34

Damit sollte die CDU am Ende sein.

C. Schnörr | Fr., 17. Juli 2026 - 20:07

Spahn wurde ja unlängst im CM in einem eigenen Artikel thematisiert. Ich verweise auf die dortigen deutlichen Kommentare. Herrn Spahn steht für alles, was die wahre Mitte (nicht das, was die Altparteien als solche definieren) und Mehrheit in diesem Land an der Merz CDU anwidert: Hier ein Platzhalter für etliche Formulierungen auf “gut Deutsch”, welche der CM-KI Torwächter abweisen würde.

Sabine Lehmann | Fr., 17. Juli 2026 - 20:37

Sich in die Brennnesseln zu setzen, scheint Spahns besondere Begabung zu sein. Im Grunde ein sympathischer Typ, reißt er sich doch immer wieder seine eigenen "Brandmauern" ein und verliert damit immer mehr von seiner Integrität. Und im Gegensatz zu Herrn Dr. Müller-Vogg bin ich sehr wohl der Ansicht, dass es hier sowohl um das Konstrukt der Leihmutterschaft grundsätzlich geht, als auch um Spahns persönliche Widersprüchlichkeit und Inkonsistenz in der Sache.
Dass Homosexuelle Kinderwünsche haben, finde ich völlig normal, nur kann man diesem Wunsch völlig problemlos über Adoptionen nachkommen. Eine Frau auf "Antrag" und mit Hilfe zivilrechtlicher Knebelverträge ein Baby austragen zu lassen, um es ihr dann nach der Geburt wegzunehmen, ist ein durch und durch unmenschlicher Vorgang und einer Zivilisation unwürdig. Meine Meinung. Deutsches Recht über das Ausland zu umgehen, ist legal, aber m.E. nicht legitim, dafür muss man/frau weder prominent, homosexuell oder was auch immer sein: No Go.

Brigitte Miller | Fr., 17. Juli 2026 - 21:31

Sagt in seinem Blog:
„Der Kölner Anwalt Ralf Höcker hat bei alexander-wallasch.de eine Liste von Gegen-Gegen-Argumenten geliefert. Ich empfehle die Lektüre!“
Spannend , nähme mich Wunder, was Sie dazu sagen, Frau Lehmann.

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