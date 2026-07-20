Friedrich Merz
Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview / picture alliance/dpa/ZdF | Dominik Asbach

Kontroverse um Leihmutterschaft Merz hat die Causa Spahn völlig unterschätzt

Im ZDF-Sommerinterview hat Friedrich Merz eingeräumt, schon Tage vor der Öffentlichkeit über Jens Spahns Vaterschaft via Leihmutter informiert gewesen zu sein. Dass er nichts unternahm, zeigt: Der Kanzler hat die Causa Spahn völlig unterschätzt.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 20. Juli 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Ehe Jens Spahn sein Baby-Glück dank Leihmutter am vergangenen Mittwoch alle Welt wissen ließ, hatte er dies am Freitag der vorvergangenen Woche seinem Parteivorsitzenden Friedrich Merz mitgeteilt. Der hat dem glücklichen Papa gratuliert, wie er eine Woche später mitteilte. Aber die Brisanz der Spahn’schen Verkündigung hatte der Kanzler offenbar völlig unterschätzt. Jedenfalls behauptete er im ZDF-Sommerinterview, er habe zunächst gehofft, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU dennoch zu halten sei. „Naja, hoffentlich geht er kommunikativ damit gut um und erklärt es gut“, schilderte Merz jetzt seine Überlegungen.

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Karl-Heinz Weiß | Mo., 20. Juli 2026 - 08:26

Spahn und Merz haben mehrfach die Sprengkraft zentraler politischer Themen unterschätzt: Sonder-Schulden statt Schuldenbremse, Richterwahl, Leihmutterschaft. "Es wird schon irgendwie gutgehen "- die Ex-Kanzlerin hatte zumindest eine Strategie: "Sie kennen mich" und "Alternativlosigkeit". Es ist Zeit, dass die Fraktion einen "Brinkhaus“-Moment kreiert: "So nicht!"

Ingo Frank | Mo., 20. Juli 2026 - 09:21

Ist doch nur ein Beispiel von vielen ……
Außerdem ist doch in punkto Doppelmoral der Kanzler mit besten Beispielen voran gegangen.
Man erinnere sich an „Links ist vorbei“ oder an das Versprechen „mit mir wird es keine neuen Schulden geben“ Genau dafür gewählt und noch nicht einmal im Amt, hat sich „die Situation grundlegend geändert“
Das Geeiere wird nach den Ostwahlen weiter gehen. Wie „Doppelmoralbelastet“ wird die Frage der Zusammenarbeit der CDU mit den SED- Erben gegen den Wahlsieger AfD sein ? Wird es da wieder zum nicht erwartenden Druck oder gar zur Spaltung der Magdeburger CDU Abgeordneten kommen oder gar zum Kanzlerputsch ?
Was, wenn die CDU Spitze mit ihren 10% in MV sich weigert Schwesig gemeinsam mit den SED Erben ins Amt zu hieven ? Alles Fragen die vor Arroganz und Selbstüberschätzung sich im Kanzleramt & AdenauerHaus nicht gestellt werden.
Kopflos, Planlos, Ziellos voll Arroganz & Doppelmoral geht’s weiter unter die 20% Marke.
Der Fisch stinkt vom Kopf
MfG a d E R

Ganz einfach …..die Merkel beseelten Grün linken Gutmenschen aus der Partei schmeißen zu ihren konservativ wirtschaftsliberalen Wurzeln zurückkehren, den Links grünen ideologischen Müll über Bord schmeißen und mit denen Koalieren mit denen es auf späterer Regierungsebene die meisten Gemeinsamkeiten gibt und auf die links grüne Propagandapresse und den ÖRR pfeifen ……
So einfach wäre es ….Oder nicht ? Bloß wollen und wagen muss man‘s !
Weil, besser wird’s mit diesen „Vertretern“ der derzeitigen aus Union und SED bestehenden Regierung nicht! Die Hoffnungen können wir uns alle sparen. …..
Und vor allem sehe ich in den etablierten Parteien niemanden auf weiter Flur, der das Ruder drehen könnte …….
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

statt SED muss es selbstverständlich heißen
Die Koalition mit den SED Erben, steht in Magdeburg möglicherweise bevor 😂
Beste Grüße

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 20. Juli 2026 - 09:26

einem Punkt anderer Meinung, in einem digitalen Gespräch sollte man Themen von immer noch solch einer Brisanz nicht erörtern und dann hat Spahn Merz in der Tat spät informiert, als er schon nicht mehr für ein Gespräch unter vier Augen zur Verfügung stand?
Erst öffentlich ablehnen und dann privat umsetzen, so "naiv" kann Spahn doch beim besten Willen nicht sein?
Man darf auf seine Erläuterungen jedenfalls gespannt sein.
Ich finde es aber schön, dass Spahn und seinem Mann zu seinem Glück von überall her gratuliert wurde.
Meine Kinder wurden ja mit "Modern Family" groß.
Ich habe da noch Probleme, wahrscheinlich aber keine zeitgemäßen mehr...

in Ihren Kommentaren lassen Sie gerne Ihre Gedanken dahintreiben, dabei verdeutlichen Sie diese oft nicht. Deshalb meine Frage: Was verstehen Sie darunter, dass Ihre Kinder mit 'Modern Family' groß wurden? Und was hat das mit Jens Spahns Vorgehen zu tun???

Wolfgang Borchardt | Mo., 20. Juli 2026 - 09:44

schon einige Schnitzer geleistet und durfte sich für unangreifbar halten. Nur hätte diesmal der Zeitpunkt kaum dümmer gewählt sein können, angesichts der auf Talfahrt gestellten CDU und bevorstehender Landtagswahlen. Die Möglichkeit, sich dem von ihm heuchlerisch durchgeboxten Gesetz entgegen zu stellen, kam für ihn nicht in Frage. Dann wäre sein Handeln konsequent gewesen.

G. Fischer | Mo., 20. Juli 2026 - 10:10

Die Diskrepanz zwischen dem, was man moralisch den anderen verpflichtend vorgibt und dem, was man dann selbst tut, ist das jahrhundertlange Dilemma der Herrschenden und Mächtigen. Die Abgehobenheit führt zum Vertrauensverlust bei den "Untertanen", die ihre Wut über diese Ungerechtigkeit dann artikulieren. Ich denke, Herr Spahn hat das durchaus einkalkuliert, aber das persönliche Glück ist ihm deutlich mehr wert.

Thomas Veit | Mo., 20. Juli 2026 - 10:11

wird sich für die CDU schlicht und ergreifend in den nächsten Wahlumfragen (Sonntagsfrage) zeigen... ..., ganz einfach - und logisch richtig...

Maria Arenz | Mo., 20. Juli 2026 - 10:16

die Merz früher oder später von Spahns Husarenstück erfahren haben mag. Es geht darum, daß Spahn den Entschuß, Mutter zu werden, doch angesichts des für die Realisierung seines Kinderwunschs anzunehmenden Zeitbedarfs schon mindestens 3, 4 Jahre vor der Geburt des Kindes getroffen haben muss. Spätestens ab dann hätte er sich auch öffentlich für die Zulassung von Leimutterschaft aussprechen und auch entsprechende Gesetzesinitiativen betreiben müssen. Bei Frau Paus hätte er damit offene Türen eingerannt. Daß er das wohlweislich nicht getan hat- weil ihm natürlich klar war, daß die Leihmutterschift an's Eingemachte des von der CDU vertretenen Menschenbildes geht-, hat er es im Interesse seiner Karriere gelassen. In der absolut unanständigen Erwartung, daß er es sich ja leisten kann, für sich zu beschaffen, was nach auch von ihm so gewünschtem, deutschem Recht unterliegenden Menschen in nicht so auskömmlichen Einkommensverhältnissen verwehrt bleibt.

Jens Böhme | Mo., 20. Juli 2026 - 10:29

Ich glaube, das Kind soll in den USA aufwachsen. Es war nie vorgesehen, das Kind nach Deutschland zu holen, weil legale Kritik Spahns Position massiv beeinträchtigen würde. So interpretiere ich Merz' Drumherumgerede. Merz hoffte, Spahn würde die leihmütterliche Vaterschaft der Öffentlichkeit verschweigen.

H. v. Weissensand | Mo., 20. Juli 2026 - 10:41

das Merz und Spahn intelligente Menschen sind und sich daher bei mir das Gefühl breit macht den beiden sind die Wähler völlig egal oder die beiden sind soweit abgehoben, dass sie das alles nicht mehr spüren.

... Kandidaten für Wahlämter praktisch nicht mehr nach Moral und Kompetenz aufgestellt werden. Heutige Berufspolitiker begreifen Politik in erster Linie als ihren Brotberuf und stellen ihre private Karriere in den Vordergrund, auch beim Einsatz ihrer tatsächlichen Fähigkeiten und ihrer tatsächlichen Intelligenz.

Hinzu kommt bei diesen Funktionären eine extrem starke Neigung zu abstrusen Verschwörungstheorien. Sie können die Schuld am Niedergang des Staatswesens grundsätzlich nur bei Anderen sehen. "Finstere Mächte" und Teufel werden daher für den Niedergang verantwortlich gemacht, weil sie sich eigene Fehler unter keinen Umständen eingestehen können.

S. Kaiser | Mo., 20. Juli 2026 - 11:29

Prof. Dr. Christian Rieck hat auf seinem Kanal zur Causa „Spahn“ ein nicht uninteressantes Video unter spieltheoretischen Aspekten gemacht.
Seine These lautet: Mit Berücksichtigung der Maßgabe, dass Spahn und Merz einander Feind sind und dass Spahn politisch gewieft ist (zwar taktisch Fehler macht, aber strategisch gut aufgestellt wäre), und er aber nicht so blöd wäre, nicht die Unruhe in der CDU zu antizipieren, dieses als eine Kamikaze-Aktion gestartet hätte.
Denn die Leihmutterschaft war langfristig geplant, und es hätte genug Zeit gegeben, das entsprechend soft einzufädeln. Die Tatsache Merz erst so spät eingeweiht zu haben, und die Sache im Sommerloch zu zünden, wäre strategisch geplant gewesen, um Merz (und der CDU) zu schaden. Er selbst hätte in dieser dysfunktionalen Koalition karrieremäßig sowieso nichts mehr erreichen können, könnte aber jetzt womöglich auf ein späteres Comeback spekulieren, und wäre vorerst noch über das lukrative Bundestagsmandat abgesichert.

Urban Will | Mo., 20. Juli 2026 - 12:31

ist eine Partei - und uch ergänze: ein Land - in dem man sich tagelang über die Entstehung eines Menschen, deren Zustandekommen vielleicht nicht den sittlich-moralischen Ansprüchen dieser Partei entsprechen mag, es sich aber um ein neues, sicherlich in gute familiäre Verhältnisse hinein geborenes Leben handelt und sich in dieser Partei, aber auch dem Land, niemand groß daran zu stören scheint, dass vor wenigen Tagen ein ebenfalls noch junges Leben von einem in Folge der von dieser Partei zu verantwortenden Migrationspolitik brutalst ausgelöscht wurde.
Wo ist der Kanzler? Wo ist seine Partei mit auch nur irgendwelchen Worten des Bedauerns? Wo die Medien (außer die als „populistisch“ verschrieenesn)?
Es ist do erbärmlich.
Was nur wird aus diesem Land?
Man kann nur dafür beten (und kämpfen), dass endlich die erlösende Wende kommt.

Echt jetzt lieber Herr Will? Bei diesem Gedanken und was wir schon alles erleben durften wenn verantwortliche Politiker/innen wie im Ahrtal, am Breitscheidplatz und zahlreichen anderen Orten ihres Versagens pflichtgemäß und telegen Anteil nahmen, kommt mir persönlich gleich wieder die Galle hoch! Als Angehöriger ist man aber sehr wahrscheinlich so in seiner Trauer befangen, dass man nicht mehr die Kraft hat, diesen an ihrem Unglück Mitverantwortlichen zu zeigen, wohin sie sich ihr bekundetes Beileid hinstecken können!
Das Gleiche gilt in meinem Fall aber auch für Vertreter der blauen Opposition und anderen Diplomatiebefürwortern gegenüber Putin u. seiner mittels Spezialoperation getöteten o. verschleppten Kindern. Die noch immer täglich o. "nächtlich" Gefahr laufen ihr Leben zu verlieren weil billiges Gas u. gute Nachbarschaft als wichtiger befunden werden. Deshalb hätte es Herr Spahn , seiner Karriere u. seinem Mann dagegen gutgetan, z.B.eine ukrainische Waise zu sich zu nehmen. MfG

Und im Wissen, dass ich hier im Forum was Putin und sein Vorgehen betrifft in der Minderheit bin, stelle ich eine mich seit langem beschäftigende Frage in den Raum, welche auch Herrn Dr.Müller-Vogg als CDU-Mitglied? bzw. affin nicht ganz gefallen dürfte. Haben Sie und andere Wähler der AfD,ich gab vor dem Ukrainedebakel nach FDP oder CDU meine Stimme wohlgemerkt ebenfalls dieser Partei, schon mal überlegt, welche Mehrheiten die AfD auf sich vereinigen könnte oder schon hätte, wenn man sich anders oder wenigstens klarer positionieren würde was das gewaltsame Treiben bzw. inakzeptable in Fragestellen von Staatsgrenzen betrifft? Das Gleiche gilt auch für unseren mächtigsten Verbündeten, der die gleichen Gedanken bzgl. Grönland hegt.Nur bis jetzt GsD ohne Einsatz von Gewalt. Oder weil er es zwischendurch verwechselt oder wieder vergessen hat. Wie gesagt, das sind meine Haltelinien wenn es darum geht einer Partei bzw. Programm zuzustimmen oder auch nicht. MfG

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