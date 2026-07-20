Ehe Jens Spahn sein Baby-Glück dank Leihmutter am vergangenen Mittwoch alle Welt wissen ließ, hatte er dies am Freitag der vorvergangenen Woche seinem Parteivorsitzenden Friedrich Merz mitgeteilt. Der hat dem glücklichen Papa gratuliert, wie er eine Woche später mitteilte. Aber die Brisanz der Spahn’schen Verkündigung hatte der Kanzler offenbar völlig unterschätzt. Jedenfalls behauptete er im ZDF-Sommerinterview, er habe zunächst gehofft, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU dennoch zu halten sei. „Naja, hoffentlich geht er kommunikativ damit gut um und erklärt es gut“, schilderte Merz jetzt seine Überlegungen.