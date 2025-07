Im polnischen Zgorzelec sind dies Grenzschutzbeamte und Militärpolizei in Grün sowie Polizisten in Blau – sie stoppen mit einer Polizeikelle Transporter sowie Autos mit getönten Scheiben, öffnen Türen und Kofferräume, um nach möglichen Passagieren ohne entsprechende Papiere zu schauen. Fußgänger mit dunklerem Teint müssen ihren Ausweis zeigen. „Ich habe damit kein Problem“, sagt nach der Kontrolle ein kräftiger Mann mit Sporttasche, auf den diese Beschreibung zutrifft. Der Pole mit brasilianischen Wurzeln wohnt in Görlitz und wollte seine Eltern auf der anderen Seite besuchen, räumt aber ein, dass sich einige seiner deutschen Bekannten mit Migrationshintergrund bei diesem Prozedere herabgesetzt fühlten.