Die „Demokratie“ hat in Konstanz am Bodensee einen großen Sieg erfochten. Einen Sieg über ein Pressemedium, das mit einigen seiner Autoren und zahlenden Zuhörern eine Bootsfahrt machen wollte. „Bootsfahrt des rechts-nationalen Webradios Kontrafunk fällt ins Wasser“, jubiliert süffisant die Initiative „Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen Rechts in Stadt und Landkreis“ in einer heute verschickten Pressemitteilung.

Der in Steckborn in der Schweiz ansässige Kontrafunk musste eine Bootsfahrt mit Zuhörern und Mitarbeitern absagen, weil der Betreiber des angemieteten Bootes absagte, nachdem „Konstanz für Demokratie“ eine Gegendemonstration an der Anlegestelle angekündigt hatte. In einem Rundschreiben an die „lieben Mitverbündeten“ waren die Teilnehmer der Fahrt als ein „Haufen homophober, rassistischer, antisemitischer Klimawandel- und Coronaleugner*innen mit Verständnis für Putin, Hitler oder beide“ beschimpft worden. Man wünschte „selbst diesen Leuten, dass ihnen jemand hilft, sollte ihr Kahn kentern“, obwohl „eine*n die geplante braune Bootstour leicht auf fiese andere Gedanken bringen könnte“.

„Ich höre generell kein Webradio“

Katrin Brüggemann steht als Verantwortliche im Impressum der Website dieses Bündnisses „von Menschen, die sich in unserer Region aktiv für demokratische Werte und gegen die Rechtsentwicklung engagieren“. Über sich selbst sagen sie: „Wir glauben an eine offene, vielfältige Gesellschaft, die auf Respekt, Solidarität und Menschenrechten basiert“. Die Freiheit und Vielfalt der Presse und der Meinungen scheint sie nicht einzubeziehen, zumindest nicht die der Macher von Kontrafunk.

Auf die Frage, was genau sie an den Beiträgen des Senders denn für rechts-national und kritikwürdig halte, verweist sie nur auf die eingeladenen Gäste – wie den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, dem sie seine Teilnahme am „Remigrations“-Treffen in Potsdam vorwirft, oder die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach („hat NS-Verbrechen relativiert“). Auf die Nachfrage, ob sie Kontrafunk-Beiträge schon mal gehört habe, sagt sie: „Ich höre generell kein Webradio“.

Als das Bündnis am 2. Juli von der geplanten Bootstour für Kontrafunk-Hörer erfuhr, habe man „direkt den Schiffseigner der „MS Bodensee“ und die Bodensee Schifffahrtsbetriebe (BSB) als Betreiber des Konstanzer Hafens über die Veranstaltung und die geplante Kundgebung informiert“. Brüggemann, im Hauptberuf Geschäftsführerin eines Unternehmens für didaktische Medien mit Bildungszielen „für eine zukunftsfähige und gerechte Gesellschaft“, behauptet außerdem, dass „Gäste und Inhalt der Veranstaltung gegenüber dem Betreiber der MS Bodensee verschleiert“ wurden.

„Anbräunungsversuche“ in der Universitätsstadt

Der Betreiber selbst war telefonisch nicht zu erreichen. Kontrafunk-Chef Burkhard Müller-Ullrich weist den Vorwurf der Verschleierung zurück. Er spricht in einem Interview seines eigenen Senders nicht nur von Kosten von 15.000 Euro durch die Absage, sondern von „Anbräunungsversuchen“ in einer „kleinen, durch und durch links vernetzten Universitätsstadt“.

Dass der Betreiber des Bootes sich angesichts der Worte im Rundbrief und der zu erwartenden Demonstration unter Druck gesetzt sah, liegt auf der Hand. Dass er dagegen keine Unterstützung durch die stadteigenen Bodensee-Schiffsbetriebe erfuhr, ist ebenso offensichtlich. Sie hätten, so sagt ein Sprecher, „den Betreiber nur darauf hingewiesen, dass sich die Bodensee-Schiffsbetriebe auf mögliche Demonstrationen im Hafen Konstanz einstellen müssen“.

Die Liegezeit wurde daher auf zehn Minuten begrenzt, „um den Zeitraum des direkten Zusammentreffens von Chartergästen und Demonstranten zu verkürzen. Es geht darum, dass der laufende Schiffsbetrieb nicht gestört wird. Wir stehen mitten in der Saison und es verkehren sehr viele Schiffe im Hafen.“ Die Absage der Tour habe man dem Schiffseigner nicht nahegelegt.

Müller-Ullrich sagt, er wisse, dass die Behörde auf Umwegen mit privaten E-Mails Druck auf den Bootsbesitzer ausgeübt und ihm deutlich gemacht habe, dass man „sehr enttäuscht“ sei von ihm. Diejenigen, die die Tour verhindern wollten, könnten, so sagt Müller-Ullrich „auf das Wohlwollen der Behörden, der Polizei in Konstanz, auch im Landkreis zählen“.

Der Pressesprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe sagt am Telefon, es werde zwar manchmal gesagt, das Bündnis sei linksradikal, aber das sei eine „bürgerliche Gemeinschaft mit vielen Leuten, die in der Stadt bekannt sind“. Kontrafunk nennt er währenddessen „dieses rechte Medium“.

Kündigung eines Votrags über Islamisierung in Dresden

Die Kontrafunk-Bootstour ist nicht der einzige Fall des Cancelns einer Veranstaltung eines Pressemediums in diesen Tagen. In Dresden wurde der Zeitschrift Tumult von den Betreibern des Veranstaltungsortes „Blaue Fabrik“ gekündigt, die dort im Rahmen ihres Tumult Forum einen Vortrag von Valerio Benedetti über „Die fortschreitende Islamisierung Europas“ für den 25. Juli geplant hatten.

Was da möglicherweise gesagt worden wäre, scheint unerheblich. Holger Knaak, Geschäftsführer der Künstlervereinigung „Blaue Fabrik“ schreibt dazu in seinem Kündigungsschreiben an Tumult-Gründer Frank Böckelmann überhaupt nichts. Dafür ist ausführlich von dem an die Fabrik angrenzenden „Gedenk-, Begegnungs- und Lernort Alter Leipziger Bahnhof“ die Rede und den angeblich absehbaren Bedenken in dessen Förderkreis, dem die „Blaue Fabrik“ angehört. Von dem früheren Bahnhof wurden in der NS-Zeit Dresdner Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.

Dass es eigentlich widersinnig ist, das Warnen vor der Islamisierung als unvereinbar mit dem Gedenken an die Opfer der Shoah zu brandmarken, scheint auch Knaak klar zu sein. Eher zwischen den Zeilen wird deutlich, was er wirklich fürchtet: „In unseren eigenen Räumen proben zudem diverse, darunter auch explizit ,antifaschistische‘ Bands.“ Böckelmann selbst weist darauf hin, dass es vor der Kündigung ein Protestschreiben des „Antifa Recherche Team Dresden“ gegeben habe.

Knaak sieht, wie er schreibt, „die in Deutschland zunehmende stattfindende Vermengung und Gleichsetzung von historisch belasteten Begriffen wie ,antisemitisch‘, ,faschistisch‘, ,nationalsozialistisch‘ mit aktuellen Begriffen, wie ,neofaschistisch‘, ,rechtsradikal‘ bis hin zu ,rechtspopulistisch‘ oder einfach nur ,rechts‘ als sehr problematisch“ an. Aber es sei „müßig, auf die bereits an uns heran getragenen Fragen und Kritik mit begriffstheoretischen Diskussionen zu antworten“. Anders gesagt: Mit Antifaschisten lässt sich nicht reden, man muss vor ihnen weichen.