Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Ein potentieller Heilsbringer hat es auch nicht leicht. Jedenfalls dann nicht, wenn er eine vom Erfolgskurs abgekommene Partei neu ausrichten soll, ohne dass diese dabei in neue Turbulenzen gerät. Gerade konservative Mandatsträger und Mitglieder der CDU hatten Friedrich Merz als neuen Heilsbringer bei der Kandidatur zum CDU-Vorsitz unterstützt. Sechs Monate nach dessen Wahl zum dritten Merkel-Nachfolger – nach Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet – haben nun der Berliner Kreis, die Sächsische WerteUnion und der Förderverein des Berliner Kreises in einer Videokonferenz eine erste Bilanz gezogen. Das Fazit: Mit Merz sind die Anti-Merkelianer in der Union nicht unzufrieden. Doch rundum zufrieden sind sie auch nicht.

Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, CDU-Mitglied und ein Wortführer der Merkel-Kritiker, hob als größtes Verdienst des neuen Vorsitzenden hervor, dass er „die CDU nicht in innere Spannungszustände versetzt oder gar gespalten“ habe. Aber eine inhaltliche Neuausrichtung der Partei „samt glaubwürdiger Distanzierung von alten Fehlern“ aus der Merkel-Zeit kann er noch nicht erkennen. Patzelts Prognose: „Bleibt eine inhaltliche Erneuerung der CDU aus und dümpelt sie in weiteren Umfragen nur vor sich hin, werden sich in den Reihen einstiger Merz-Befürworter Frustrationsgefühle und die Bereitschaft zur inneren Kündigung ausbreiten.“