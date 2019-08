Es kann aber auch nicht einfach alles bleiben, wie es ist.

Rödder: Richtig. Deshalb ist auch die Verbindung aus Bewahren und Verbessern so wichtig. Das unterscheidet den Konservatismus von Traditionalismus oder von reaktionärem Denken. Traditionalistisches Denken besagt, alles soll so bleiben, wie es ist. Reaktionäres Denken sagt sogar, wir wollen einen Zustand von früher, eine vermeintlich bessere Vergangenheit wieder herstellen. Konservatives Denken bedeutet hingegen bewahren und verbessern, wohl wissend, dass es Wandel gibt – und dass es darum geht, diesen Wandel zu gestalten. Das gilt für alle großen Probleme, vor denen wir gegenwärtig stehen: Digitalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel, Stadt und Land, Europa in der Welt. Es geht darum, den Wandel zu gestalten, aber es so zu tun, dass die Menschen auch mitkommen können. Das ist die entscheidende Aufgabe von konservativer Politik heute.