Friedrich Merz kann gar nicht viel allein entscheiden. Als Bundeskanzler hat er eine Richtlinienkompetenz, aber ohne die Folgsamkeit seiner Fraktion und des Koalitionspartners lässt sich im Bundestag nichts bewegen. Das sieht man gerade beim Rentenstreit. In seiner Funktion als CDU-Vorsitzender ist es nicht viel anders. Allein das Gewohnheitsrecht und eine gewisse traditionelle Führungsverliebtheit der Partei garantieren der Spitze eine ansehnliche Autorität.