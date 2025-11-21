Merz, Spahn, AKK
Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn haben 2018 gegeneinander um den CDU-Parteivorsitz kandidiert. / picture alliance / Eventpress | Eventpress Rekdal

Konrad-Adenauer-Stiftung Der Kanzler und die Überraschungskandidatin

Erstmals bahnt sich eine Kampfabstimmung um den Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung an. Dem Kandidaten von Kanzler Friedrich Merz steht eine prominente Konkurrentin gegenüber. Geht es um eine Richtungsentscheidung? Gerät die Machtmaschine CDU ins Stottern?

VON VOLKER RESING am 21. November 2025 7 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Friedrich Merz kann gar nicht viel allein entscheiden. Als Bundeskanzler hat er eine Richtlinienkompetenz, aber ohne die Folgsamkeit seiner Fraktion und des Koalitionspartners lässt sich im Bundestag nichts bewegen. Das sieht man gerade beim Rentenstreit. In seiner Funktion als CDU-Vorsitzender ist es nicht viel anders. Allein das Gewohnheitsrecht und eine gewisse traditionelle Führungsverliebtheit der Partei garantieren der Spitze eine ansehnliche Autorität.

