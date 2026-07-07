Ein erstaunlicher Anblick selbst für das demonstrationserprobte Berlin: Eine Kolonne, bestehend aus einem Linienbus, mehreren Feuerwehrautos und weiteren kommunalen Fahrzeugen, bahnt sich am Dienstagvormittag ihren Weg zum Kanzleramt und später zum Finanzministerium. Das Bündnis „Für die Würde unserer Städte“, dem 73 Kommunen aus acht Bundesländern angehören, macht mit dieser Aktion auf die prekäre Haushaltslage vieler Gemeinden und Landkreise aufmerksam und wirbt um Hilfe aus Berlin.

Vertreter von rund 20 Kommunen, überwiegend aus Nordrhein-Westfalen, hatten sich bereits am Montagmittag in Düsseldorf versammelt und waren von dort aus nach Berlin gefahren. Sie alle haben beim Blick auf die örtliche Haushaltsplanung keine Freude: Allein 2025 belief sich das jährliche Defizit in den Haushalten der Kommunen auf fast 32 Milliarden Euro. Ein neuer Rekordwert. Für viele Kommunen wächst damit der Schuldenberg weiter. Sie fordern vom Bund zeitnah spürbare Entlastung.

Wolfgang und Sebastian Voigt

aus Neustadt / R. Hofmann

Wolfgang Vogt ist mit seinem Sohn Sebastian aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße angereist. Der Fahrer des Bürgermeisters und sein Sohn, der in der Zentralen Vergabestelle der Stadt arbeitet, kennen die finanziellen Nöte der Kommunen aus ihrer täglichen Arbeit. Die Freibäder der Stadt etwa können nur dank privater Fördervereine weiter bestehen. Viele Schulen warteten seit Jahren auf Renovierung, Toilettenanlagen seien oft 50, 60 Jahre alt.

Kürzlich beschloss die Bundesregierung mit der Ministerpräsidentenkonferenz, dass bei neuen Gesetzen das sogenannte Konnexitätsprinzip gelten muss. Das heißt: Wenn der Bund neue staatliche Leistungen beschließt, muss er sich auch in größerem Maße an der Finanzierung beteiligen. Bislang wurden die Mehrkosten oft einfach an die Kommunen ausgelagert. Die Änderung wird von den Vertretern der Kommunen positiv bewertet, wenn auch nicht als ausreichend. „Bis sich wirklich etwas ändert, ist es für manche Kommune vielleicht schon zu spät“, so Wolfgang Vogt.

Die vom Bund beschlossenen Sozialleistungen sind der größte Kostenfaktor

Stefan Brink, Bereichsleiter Finanzen der Stadt Castrop-Rauxel, berichtet von den Haushaltsproblemen seiner Kommune. Die 75.000-Einwohner-Stadt ist schon seit 2011 überschuldet und rechnet für dieses Jahr mit einem Defizit von 46 Millionen Euro. Auf zehn Jahre gerechnet belaufen sich die Schulden gar auf beinahe eine Milliarde Euro. Noch kann die Stadt sich ein Hallenbad und eine kleine Stadtbibliothek leisten, aber nicht viel mehr. Bürgermeister Rajko Kravanja (SPD) ergänzt: „Wir können unsere Grünflächen nicht mehr so gut instandhalten, die Stadt vermüllt immer mehr. Bürgersteige reparieren wir erst, wenn der Verkehr wirklich gefährdet ist.“

Die Truppe aus Oberhausen

/ R. Hofmann

Das Konnexitätsprinzip müsse auch rückwirkend gelten, fordert Kravanja. Die vom Bund beschlossenen Sozialleistungen, die die Kommunen tragen müssen, sind der größte Kostenfaktor, sagt er und nennt zwei Beispiele. Allein die Wohngeldreform, die er prinzipiell sinnvoll nennt, habe drei zusätzliche Stellen und damit 200.000 Euro erfordert. „Dafür haben wir keinen Cent bekommen.“ Ähnlich beim Recht auf Ganztagsbetreuung: „Das überfordert uns, das sind 200 Mitarbeiter zusätzlich. Dabei können wir keine eigenen Steuern erhöhen, außer der Grundsteuer. Wir würden einfach gerne unsere Aufgaben erledigen, ohne uns zu überlegen, wo eigentlich das Geld herkommt“, resümiert Bürgermeister Kravanja.

Thorsten Berg, Bürgermeister von Oberhausen, macht sich grundlegende Gedanken: „Die Menschen erleben zuhause vor Ort, ob der Staat funktioniert. Nicht hier in der Bundeshauptstadt. Und damit auch, ob unsere Demokratie funktioniert.“ Er ist aus Oberhausen unter anderem mit einem Linienbus nach Berlin gefahren. Wenn jener seltener führe und für Kommunen im Freizeit- und Kulturbereich kaum noch etwas übrigbleibe, um zu gestalten, führe das auch dazu, dass sich Menschen vermeintlich leichten Lösungen zuwenden, sagt Berg und verweist damit auf gestiegene Stimmanteile der AfD auch im Westen Deutschlands. Sein Appell: „Wenn wir unsere demokratische Grundordnung erhalten wollen, ist es ein ganz wichtiger Baustein, dass wir die Kommunen so ausstatten, dass die Menschen wieder Vertrauen in den Staat fassen.“ Dabei fordert er auch vom Land NRW mehr Unterstützung. Zugleich solle sich der Bund bestehende Gesetze anschauen: „Entweder erhöht der Bund seinen Anteil oder man streicht sinnvolle Gesetze zusammen.“

„Alles, was man unter lebenswertem Leben begreift, ist in Gefahr“

Sören Link, SPD-Bürgermeister

von Duisburg / R. Hofmann

Sören Link, SPD-Bürgermeister von Duisburg, betont, dass es nicht nur um einzelne Städte gehe: „Die Kommunen pfeifen auf dem letzten Loch, die Handlungsfähigkeit in ganz Deutschland ist in Gefahr. Es ist ein Flächenbrand.“ Auch er sieht am Ende die Demokratie bedroht: „Alles, was man unter funktionierender Demokratie und lebenswertem Leben begreift, findet vor Ort statt und ist in Gefahr. Das liegt daran, dass der Bund Leistungen bezieht, die er nicht bezahlt, insbesondere die Sozialleistungen. Das sind alles gute Sachen, aber ganz oft wird die Finanzierung nicht mitbedacht.“ Auch ihm geht der jüngste Beschluss nicht weit genug: „Ein erster Schritt ist erfolgt, das ist ein Signal, das darf man auch loben, aber viel wichtiger ist, dass es schnell eine Sofortmaßnahme gibt. Es sind die laufenden Defizite, die uns die Luft abschnüren.“

Nach einem Gruppenbild vor dem Reichstagsgebäude bahnt sich die Kolonne dann ihren Weg durch den Regierungsbezirk. Vorneweg: eine Kehrmaschine aus Duisburg. In gemächlichem Tempo – die Kehrmaschine schafft maximal 40 km/h, und flankiert von der Polizei geht es zum Bundesfinanzministerium. Aufmerksamkeit konnte die Initiative damit auf jeden Fall generieren. Staatsekretär Rolf Bösinger empfängt die Vertreter der Kommunen im Hof des Ministeriums. Diese machen noch einmal den Ernst der Lage deutlich. Auch wenn Bösinger betont, sich in der Sache völlig einig zu sein, kann er keine sofortigen Lösungen verkünden. Man werde nichts versprechen, was man nicht halten könne. Aber auch die Länder stünden in der Verantwortung.

Dennoch zeigte sich Martin Murrack, Stadtkämmerer der Stadt Duisburg und Sprecher des Bündnisses „Für die Würde unserer Städte“, zufrieden. Das Interesse von Medien und Bürgern sei groß gewesen. Er habe sich bei der Wahl der Protestform von den Traktor-Protesten der Landwirte inspirieren lassen mit dem Gedanken „Wir haben auch viele Fahrzeuge“. Er wünsche sich, dass Bundesregierung und Parlamentsfraktionen nun verstanden haben, dass es ein Sofortprogramm braucht. „So kann es nicht weitergehen.“