- In Köln ist die Realität kein Wahlkampfthema
Alle Kölner Parteien außer der AfD verpflichten sich in einem „Fairness-Abkommen“, Probleme mit der Migration nicht zum Wahlkampfthema zu machen. Deutlicher kann man den Bürgern nicht zeigen, dass einem ihre Sorgen eher lästig sind.
In Köln ist die Welt ganz offensichtlich noch in Ordnung: Der FC ist endlich wieder in der ersten Bundesliga, der Dom wird 777 Jahre alt, und von der CDU bis zur Linkspartei einigt man sich auf ein Fairness-Abkommen. Denn ganz offensichtlich gibt es der stolzen Stadt am Rhein auch wirklich gar nichts Negatives zum Thema Migration zu sagen. Ist Köln am Ende gar das eine, unbeugsame Dorf, bevölkert von tapferen Rheinländern, das den Problemen der restlichen Republik eisern Widerstand leistet? Schließlich weiß man in Deutschland spätestens seit die Kölner Verwaltung Spielplätze kurzzeitig in Spiel- und Aktionsflächen umbenennen wollte: In der Domstadt sind nur die klügsten Köpfe am Werk.
Nun, ganz so einfach stellt sich die Sache in Wirklichkeit leider nicht dar. Zunächst die Fakten: Am 14. September finden die nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen statt. Im Vorfeld gilt es für die Kandidaten und ihre Unterstützer, Programme zu schreiben, Plakate zu kleben und in stickigen Schulsporthallen in Ehrenfeld oder Mülheim potenzielle Wähler zu gewinnen. Doch in diesem Jahr wird der Wahlkampf zusätzlich zum altbekannten Ablauf noch um eine weitere, völlig absurde Facette erweitert.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.