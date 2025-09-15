Bei den Oberbürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen haben AfD-Kandidaten in drei Großstädten den Sprung in die Stichwahl geschafft. In Gelsenkirchen und Duisburg entscheidet sich in zwei Wochen, ob die SPD ihre Rathausspitzen behaupten kann. In Hagen tritt die AfD gegen die CDU an.

In der langjährigen SPD-Hochburg Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich im ersten Wahlgang auf 29,8 Prozent. Stärkste Bewerberin war SPD-Kandidatin Andrea Henze mit 37,0 Prozent, wie die Stadt mitteilte. In Duisburg erreichte Carsten Groß von der AfD 19,7 Prozent und landete damit auf Platz zwei – deutlich hinter Amtsinhaber Sören Link (SPD), der 46,0 Prozent erzielte. Auch in Hagen gelang es der AfD, in die Stichwahl einzuziehen: Michael Eiche erhielt 21,2 Prozent, CDU-Kandidat Dennis Rehbein lag mit 25,1 Prozent vorn.

Stichwahlen auch in den größten NRW-Städten

Auch in Köln kommt es zu einer Stichwahl. Dort setzte sich die Grünen-Politikerin Berivan Aymaz mit 28,1 Prozent knapp vor SPD-Bewerber Torsten Burmester durch, der 21,3 Prozent erreichte. Aymaz könnte damit die erste Oberbürgermeisterin der Grünen in der Millionenstadt werden. In Düsseldorf geht der amtierende CDU-Oberbürgermeister Stephan Keller mit 43,6 Prozent als Favorit in die Stichwahl. Herausforderin ist Clara Gerlach (Grüne), die gut 22 Prozent erreichte. Keller regiert die Landeshauptstadt seit 2020. In Dortmund holte Amtsinhaber Thomas Westphal (SPD) 27,4 Prozent. Herausforderer ist CDU-Mann Alexander Omar Kalouti, der 17,0 Prozent bekam.

Entscheidung am 28. September

Nach den Kommunalwahlregeln in Nordrhein-Westfalen ist eine Stichwahl erforderlich, wenn kein Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Die zweiten Wahlgänge um Oberbürgermeister-, Bürgermeister- und Landratsposten finden am 28. September statt.

dpa