Wahlplakate von CDU und SPD in Siegen
So sehen Sieger aus: Die Bürgermeisterkandidaten Steffen Mues (CDU) und Tristan Vitt (SPD) holten in Siegen 39,74 bzw. 26,49 Prozent / picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut

Nordrhein-Westfalen Kommunen: Die letzte Bastion der Volksparteien?

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt: Die Volksparteien sind noch nicht am Ende. CDU und SPD konnten trotz bundespolitischer Schwäche auf kommunaler Ebene überzeugen – ganz im Gegensatz zu AfD und Linken, deren Ergebnisse deutlich unter den Erwartungen blieben.

VON MICHAEL SOMMER am 15. September 2025 14 min

Michael Sommer

Autoreninfo

Michael Sommer lehrt an der Universität Oldenburg Alte Geschichte und moderiert gemeinsam mit dem Evolutionsbiologen Axel Meyer den Cicero-Wissenschafts-Podcast

So erreichen Sie Michael Sommer:

18 Millionen Einwohner, 14 Millionen Wahlberechtigte, 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 31 Landkreise, 22 kreisfreie Städte. Wenn die Bürger in Nordrhein-Westfalen ihre Kommunalparlamente wählen, ist das ein Urnengang, der einiges Gewicht hat. Zwar spielte die Bundespolitik nur eine Nebenrolle. 67 Prozent der Befragten gaben laut NRW-Check der lokalen Tageszeitungen an, für sie stünden kommunalpolitische Themen im Vordergrund. Nur 15 Prozent nannten die Bundes-, neun die Landespolitik.

Dennoch kam dem 14. September als Testwahl keine ganz geringe Bedeutung zu. Zum einen handelt es sich um die erste Wahl seit der Bildung der Regierung Merz. Nächstes Jahr steht eine Reihe wichtiger Landtagswahlen an, in zwei west- und zwei ostdeutschen Ländern sowie in Berlin. Da wollen die Parteien belastbare Daten jenseits von Umfragen haben. Sie wollen wissen, wo sie stehen. Zweitens, und das ist womöglich noch wichtiger, ist die kommunalpolitische Verankerung gerade in NRW für die Volksparteien eine Frage von Sein oder Nichtsein. Das Ruhrgebiet galt lange als „Herzkammer“ der Sozialdemokratie, aber auch die CDU hat in Westfalen und im Rheinland traditionell Hochburgen, in denen sie stets mühelos Mehrheiten errungen hat. Will eine Partei in Deutschland Anspruch auf den Status einer Volkspartei anmelden, dann braucht sie solche Regionen, in denen sie milieuprägende Kraft ist.

