Kommunalwahl in NRW - Grüne punkten da, wo die Welt noch in Ordnung ist

Der „Spiegel“ feiert Münster als „grüne Oase“ im rechtslastigen NRW – während der Rest des Landes von AfD und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist. Zwei völlig unterschiedliche Realitäten in einem Bundesland.