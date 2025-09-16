- Grüne punkten da, wo die Welt noch in Ordnung ist
Der „Spiegel“ feiert Münster als „grüne Oase“ im rechtslastigen NRW – während der Rest des Landes von AfD und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist. Zwei völlig unterschiedliche Realitäten in einem Bundesland.
Der Satz „Kommunalpolitik ist keine Bundespolitik“ dürfte im zurückliegenden Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen an vielen Wahlkampfständen gefallen sein. Derlei Banalität ist zweifellos wahr. Ebenso wahr ist, dass kaum ein Wahlkampf einer Kommune dem der anderen gleicht. Jeder Wettbewerb ist auf seine Art einzigartig.
Auf dieses Phänomen wurde man nach der Wahl wohl auch beim Spiegel aufmerksam. Dort schwärmt man seit Sonntag nämlich euphorisch vom westfälischen Münster als kleinem gallischen Dorf im vom Rechtsruck befallenen ehemaligen Arbeiterland Nordrhein-Westfalen.
