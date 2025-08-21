Große Geschichte, triste Gegenwart: Leerstand in Gelsenkirchen-Schalke
Große Geschichte, triste Gegenwart: Leerstand in Gelsenkirchen-Schalke. / Foto: Marcus Simaitis

Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen Die große Wahl der kleinen Namen

14 Millionen Menschen können im September bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abgeben. CDU und SPD leiden unter einem dramatischen Vertrauensverlust vor Ort. Es dürfte zum Stresstest für die etablierten Parteien kommen.

VON STEFAN LAURIN UND FERDINAND KNAUSS am 6. September 2025 15 min

Stefan_Laurin

Autoreninfo

Stefan Laurin ist freier Journalist und Herausgeber des Blogs Ruhrbarone. 2020 erschien sein Buch „Beten Sie für uns!: Der Untergang der SPD“.

So erreichen Sie Stefan Laurin:

Zur Artikelübersicht
Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Die Parole auf dem Wahlplakat des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Stephan Keller kann man auch als komisch oder gar bedrückend verstehen: „Für ein Düsseldorf, das auch morgen noch atmet.“ Pfeift die die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt schon derart auf dem letzten Loch, dass ihr Atemstillstand droht? Soll man als Bürger einer deutschen Stadt von seinen Politikern und der Zukunft nichts mehr erwarten, als morgen noch „weiteratmen“ zu können? Oder betrifft die befürchtete Atemnot nur die in Düsseldorf ebenso wie in Nordrhein-Westfalen regierende CDU, für die Keller sich zur Wiederwahl stellt?

Am 14. September dürfen in allen 396 Städten und Gemeinden Nordrhein-­Westfalens mehr als 14 Millionen Menschen Räte, Kreistage, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte wählen. Am 28. September finden die Stichwahlen statt. Um die politische Bedeutung klarzumachen: In allen fünf ostdeutschen Ländern zusammen leben deutlich weniger Wahlberechtigte als im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.