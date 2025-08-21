Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen - Die große Wahl der kleinen Namen

14 Millionen Menschen können im September bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abgeben. CDU und SPD leiden unter einem dramatischen Vertrauensverlust vor Ort. Es dürfte zum Stresstest für die etablierten Parteien kommen.