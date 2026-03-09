Rathaus von Marktschellenberg
Im ländlichen Raum sind persönliche Verlässlichkeit, Ortskenntnis und praktische Problemlösung wichtiger als Parteiprogramme: Rathaus von Marktschellenberg / picture alliance / CHROMORANGE | Karl Heinz Spremberg

Kommunalwahl in Bayern Stabilität mit Rissen

Die bayerische Kommunalwahl zeigt ein widersprüchliches Bild: Die Beteiligung ist hoch, die lokale Demokratie lebendig – doch unter der Oberfläche verschiebt sich das politische Kräftefeld. Die CSU bleibt zwar dominierend, die AfD gewinnt aber auch im ländlichen Raum an Boden.

VON FLORIAN HARTLEB am 9. März 2026 8 min

Florian Hartleb

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

Kommunalwahlen gelten oft als letzte Bastion politischer Bodenhaftung. Hier, so heißt es, zählen weniger Ideologien als Straßenbau, Kita-Plätze oder Baugebiete. Kandidaten sind Nachbarn, Vereinsvorstände oder Unternehmer aus dem Ort. Gerade Bayern galt lange als Musterfall dieser kommunalen Stabilität. Doch die jüngste Kommunalwahl zeigt: Auch diese Ebene bleibt von den tektonischen Verschiebungen des deutschen Parteiensystems nicht verschont.

