- Stabilität mit Rissen
Die bayerische Kommunalwahl zeigt ein widersprüchliches Bild: Die Beteiligung ist hoch, die lokale Demokratie lebendig – doch unter der Oberfläche verschiebt sich das politische Kräftefeld. Die CSU bleibt zwar dominierend, die AfD gewinnt aber auch im ländlichen Raum an Boden.
Kommunalwahlen gelten oft als letzte Bastion politischer Bodenhaftung. Hier, so heißt es, zählen weniger Ideologien als Straßenbau, Kita-Plätze oder Baugebiete. Kandidaten sind Nachbarn, Vereinsvorstände oder Unternehmer aus dem Ort. Gerade Bayern galt lange als Musterfall dieser kommunalen Stabilität. Doch die jüngste Kommunalwahl zeigt: Auch diese Ebene bleibt von den tektonischen Verschiebungen des deutschen Parteiensystems nicht verschont.
