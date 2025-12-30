„Etwas falsch zu benennen bedeutet, zum Unglück der Welt beizutragen“, schrieb einst der französische Philosoph Albert Camus. Obschon mehr als 70 Jahre alt, hat dieses Zitat nicht an Aktualität eingebüßt – im Gegenteil: Bis heute wird heftig über den politischen und medialen Umgang mit sexualisierter Gewalt durch Migranten diskutiert. Die Kölner Silvesternacht – ein Ereignis, das sich zum anstehenden Jahreswechsel 2025/2026 zum zehnten Mal jährt – steht exemplarisch dafür. Die konsequente Weigerung vieler Akteure, über bestimmte Dinge zu reden, weil es „den Falschen“ Auftrieb geben könnte, spielt hier eine zentrale Rolle.

Klar ist jedoch: An bestehenden Problemen wird sich nichts ändern, wenn man sie nicht anspricht. Und klar ist auch: Obwohl heute breiter über Straftaten durch Zugewanderte diskutiert wird, ist der Diskurs über sexualisierte Gewalt durch Migranten weiterhin ein Minenfeld. Noch immer sind Berichterstattung, Politiker und zivilgesellschaftliche Institutionen – auch und gerade solche, die sich gern groß auf die Fahne schreiben, für Frauenrechte einzutreten – übermäßig zaghaft oder gar ignorant gegenüber der Tatsache, dass Ausländer bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stark überrepräsentiert sind.

Das Etwas

Anlässe dafür, über dieses Thema zu sprechen, gab es in den vergangenen Jahren mehr als genug. Die Kölner Silvesternacht aber hatte, im negativsten Sinne, einen ganz besonderen Stellenwert. Damals wurden mehrere hundert Frauen zwischen Kölner Hauptbahnhof und Dom von einer aus rund 1000 Männern zumeist nordafrikanischer und arabischer Herkunft bestehenden Menge eingekesselt. Aus dieser Menge heraus wurden sie von mehreren hundert Männern massiv bedrängt, begrabscht, sexuell genötigt und auch vergewaltigt.

Die Emma bezeichnete dieses Geschehen als „größte konzertierte Attacke auf Frauen der Nachkriegszeit“. Ähnlich klingt der vom nordrhein-westfälischen Landtag mit der Analyse der Strafanzeigen aus dieser Nacht beauftragte Kriminalpsychologe Rudolf Egg: „Ein solches Geschehen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, auch nicht in einem anderen europäischen Staat.“ Die Silvesternacht von Köln ließ daher aufhorchen, ja aufschrecken – nicht nur wegen ihrer schieren Dimension, sondern auch wegen des Umgangs damit seitens Behörden und Medien. Dabei ist dieses Ereignis längst nicht das einzige Beispiel für Fälle, in denen Nichtdeutsche übergriffig wurden.

Die jährlich vom Bundeskriminalamt herausgegebene Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) liefert konkrete Zahlen: So betrug der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger an Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, zu denen Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung zählen, 2024 rund 39 Prozent. Sie sind somit im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil, der bei 14,8 Prozent liegt, deutlich überrepräsentiert. Im spezifischen Bezug auf Gruppenvergewaltigungen ist dieser Kontrast noch größer: Hier betrug der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger laut PKS 51 Prozent. Eine bestimmte Gruppe stellt bei diesen Straftaten die meisten Tatverdächtigen: Männer aus islamisch geprägten Ländern, vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

Das Etwas nicht benennen

Wie geht man mit diesen Zahlen um? Welche Worte sind die richtigen, wenn einem gleichzeitig etwas daran liegt, dass nicht plötzlich alle Männer aus diesen Ländern über einen Kamm geschoren werden? Eines steht fest: Schweigen ist auch keine Lösung. Dass dies nicht nur normativ, sondern auch ganz praktisch gilt, weil einem das Verschweigen sonst um die Ohren fliegt, kann man am Umgang mit den Ereignissen der Kölner Silvesternacht durch Behörden und Medien übrigens hervorragend ablesen.

Dass die Polizei damals erst auf öffentlichen Druck hin die wahren Dimensionen dieser Nacht publik machte, rief massive Proteste hervor. Der WDR, der die größte ARD-Rundfunkanstalt ist und noch dazu fußläufig vom Schauplatz des Geschehens seinen Sitz hat, berichtete zuerst am 3. Januar. Die „Tagesschau“ befasste sich erst am 4. Januar damit, während sich das ZDF noch ganze vier Tage später nicht dazu veranlasst sah, das Thema in seiner abendlichen Nachrichtensendung aufzugreifen. Die Tatsache, dass Köln nicht einmal die einzige Stadt war, in der es bei Neujahrsfeierlichkeiten zu Übergriffen durch Migranten gekommen war – auch aus Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg gab es Berichte – kommt noch obendrauf.

Bis heute sind es auf überregionaler Ebene immer wieder zunächst Portale, die von linken Medien als „rechts“ oder „AfD-nah“ tituliert werden, die über Themen wie mangelnden Respekt gegenüber Frauen durch muslimisch-migrantische Communities und über sexuelle Gewalt berichten. Das liegt aber nicht etwa daran, dass dort schlechter recherchiert oder vorschnell veröffentlicht wird, wie von Kritikern gerne behauptet. Vielmehr spielt die Angst, als rassistisch oder islamophob betitelt zu werden, bei vielen öffentlichen Akteuren eine große Rolle.

Ein Lied davon singen können selbst diejenigen, die über diesen Vorwurf eigentlich erhaben sind: Ahmad Mansour, der franko-algerische Schriftsteller Kamel Daoud oder Seyran Ateş haben sich immer wieder zu Wort gemeldet, wenn es um die negativen Folgen unkontrollierter Massenmigration ging, und wurden dafür sanktioniert. Viele Journalisten und Politiker wollen aber auch einfach nicht über Dinge reden, die ihrer Weltsicht nicht entsprechen.

Im besten Falle wird relativiert, im schlimmsten schlicht ausgeklammert. Dass sich in diesem Kontext sogenannte „alternative Medien“ einer stetig wachsenden Leserschaft erfreuen, wird dann mit einem Naserümpfen quittiert, ohne sich selbst je an die eigene Nase zu fassen. Dabei sind neue Medien wie Nius, Apollo News oder Tichy’s Einblick nicht zuletzt auch Produkte einer Tabuisierung gewisser Themen durch die etablierten Medien und die Politik.

Das Etwas falsch benennen

Gewalt gegen Frauen ist eigentlich ein Thema, von dem Medien und Feministinnen gleichermaßen überzeugt sind, dass es essentiell ist, darüber zu berichten. Eigentlich. Denn geht diese Gewalt von migrantischen Männern aus, insbesondere von jenen aus dem islamischen Kulturraum, gestaltet es sich etwas komplizierter (wenn sie allerdings aus Australien kommen, sieht die Sache ganz anders aus).

„Gewalt existiert – aber nicht in einem größeren Maße als unter Deutschen.“ Dieses Narrativ wird oft herangezogen, wenn man sich aufgrund aktueller Ereignisse dazu gezwungen sieht, sich zu äußern. Auch zehn Jahre nach der Kölner Silvesternacht möchten viele den Tatsachen nicht ins Auge schauen oder verdrehen Fakten so, dass sie passen. So heißt es beispielsweise in einer im Dezember bei der Süddeutschen Zeitung erschienenen Reportage, die sich mit der für Frauen bestehenden Unsicherheit auf dem nächtlichen Heimweg beschäftigt: Es gebe „keine spezifischen Täterprofile“. Dabei ist nicht ganz nachvollziehbar, weshalb zur Untermauerung dieser Aussage eine Studie über Femizide in der Partnerschaft aus dem Jahr 2005 herangezogen wird – geht es in der Reportage doch explizit um den öffentlichen, nicht den privaten Raum, noch dazu 20 Jahre später.

In dieselbe Kategorie passen auch Aussagen wie „Not all men, but always a man“ – eine Replik auf den (zugegeben unnötigen) Einwand, dass nicht alle Männer („Not all men“) Täter seien. Diesen Satz findet man oft unter entsprechenden Berichten über Gewalt gegen Frauen, und er spricht natürlich eine Wahrheit aus – andererseits verschleiert er, dass Herkunft und Kultur durchaus eine Rolle spielen und nicht allein das Geschlecht der einzige Einflussfaktor ist.

Auch Sätze wie „War schon immer so, seitdem es Männer gibt“ oder „Das Problem heißt ‚Patriarchat‘“ werden der Realität nicht gerecht: Nicht jeder Mann hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, zur Gewalt gegen Frauen zu neigen. Wer diese Gewalt wirklich verhindern will, und wem es wirklich um Frauen geht – und nicht etwa um das hippe Selbstbild als moderne Feministin, Kosmopolit oder linker Revolutionär – sollte sich diese Zahlen sachlich ansehen – und sie nicht auf Basis eines Wunschbildes bewerten.

In weiten Teilen des modernen, sogenannten intersektionalen Feminismus scheint dies zur Zeit leider nicht möglich. Hier gilt es schon als „misogyn“, sich zu weigern, „FLINTA*“ statt „Frau“ zu sagen. Und wer das nicht so sieht, hat schlicht „das Patriarchat internalisiert“. Es soll „mikro-sexistisch“ sein, wenn ein Mann einer Frau im Restaurant die Tür aufhält. Gleichzeitig bekommt man aber die Zähne nicht auseinander, wenn es um den überproportionalen Anteil nicht-deutscher Täter bei Gruppenvergewaltigungen geht.

Werden in Zeitungsberichten und Fernsehbeiträgen die erhöhten Zahlen wenigstens anerkannt, folgt auf den Fuß oftmals eine interessante „Einordnung“: Demnach lassen sich die erhöhten Zahlen der nicht-deutschen Tatverdächtigen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung darauf zurückführen, dass Migranten aus der arabischen Welt in der Mehrheit nun mal junge Männer seien und diese beiden Variablen, Alter und Geschlecht, größtenteils für den überproportionalen Täteranteil verantwortlich zeichnen.

Die Überrepräsentation dieser Männer wird nicht zuletzt auch mit der „Entwurzelung“ ins Verhältnis gesetzt, die sie in ihrem Leben bereits durchmachen mussten. Mag sein – aber angesichts der Tatsache, was für eine fundamentale Entwurzelung eine Vergewaltigung bedeutet, scheint es mehr als respektlos, diese Erklärung zu bemühen.

Unverhältnismäßige Kontrastierungen

Betrachtet man die mediale Aufarbeitung der Kölner Silvesternacht, fällt auf, dass oftmals eine bestimmte Kontrastierung geschaffen wird: So werden der Tatsache, dass längst nicht alle Migranten aus dem Maghreb und Nahen Osten ein archaisch anmutendes Frauenbild haben, und nur wenige von ihnen, nicht einmal die Mehrheit, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begehen, unverhältnismäßig viel Sendezeit oder Zeichenanzahlen gewidmet. Hierzu wird beispielsweise das Schicksal eines konkreten Migranten beleuchtet, der unter dem verschärften gesellschaftlichen Klima leidet, weil er aufgrund seines Aussehens unter Generalverdacht gestellt wird.

Sicherlich ist es gut und richtig, dass auch dieser Teil der Geschichte hin und wieder erzählt wird. Dennoch fragt man sich, wieso die Produzenten von Reportagen und Podcasts über Ereignisse wie die Kölner Silvesternacht nicht wenigstens einmal beim Thema bleiben können: Es geht hier in erster Linie um Frauen, die durch die Gewalt migrantischer Männer Momente der vollkommenen Ohnmacht und Hilflosigkeit erleben mussten und von dieser Traumatisierung ihr ganzes Leben lang begleitet bleiben werden – nicht um Männer, die damit nichts zu tun hatten. Oder solche, die auf andere Art selbst Opfer sind.

Den Falschen in die Hände spielen

Ein sehr beliebtes Argument, weshalb man Gewalt gegen Frauen durch Ausländer besser nicht zu genau besprechen sollte, ist jenes, dass man dadurch „den Falschen“ in die Hände spielt. Damit sind wahlweise „die Rechten“ oder, etwas spezifischer, die AfD gemeint. Dass man diesen Akteuren dadurch Vorschub leisten und dazu beitragen würde, Rassismus salonfähig zu machen, heißt es oft. Um Minderheiten nicht zu gefährden, solle man sich daher genau überlegen, ob man die Herkunft von Tätern nennt, ließ zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband im Nachgang der Kölner Silvesternacht verlauten.

Dem liegt ein einfaches Menschenbild zugrunde. Überspitzt formuliert lässt es sich folgendermaßen wiedergeben: Wer über kriminelle Ausländer berichtet, vermittelt dem Rezipienten, dass alle Ausländer kriminell sind.

Hierauf lassen sich zwei Dinge erwidern: Erstens sind die Leute nicht dumm. Das Gros der Leser ist sehr wohl zur Differenzierung fähig. Zweitens: Selbst wenn dem so wäre, dass jemand nicht fähig ist, zwischen Einzelnen oder sogar einem relevanten Teil einer bestimmten Gruppe auf der einen und ihrer Gesamtheit auf der anderen Seite zu unterscheiden, ist es nicht die Aufgabe von Journalisten, sich darum zu sorgen, was andere aus ihrer Berichterstattung machen. Natürlich haben sie eine gewisse Verantwortung, und den meisten ist es auch ganz und gar nicht egal, was aus ihren Aussagen gemacht wird. In der Hauptsache gilt jedoch: Ihre Aufgabe ist die Information, nicht die Pädagogik.

Zum Unglück der Welt beizutragen

Wer sich den Tatsachen gegenüber verweigert, wird Probleme niemals lösen können – und die gibt es zuhauf. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder:

In Frankreich ist es die algerisch dominierte sogenannte DZ Mafia, die derzeit ein immer größer werdendes Netz minderjähriger Prostituierter aus sozial schwierigen Verhältnissen über das ganze Land verteilt etabliert. Man spricht nicht gern darüber. In Großbritannien hat es Ewigkeiten gedauert, bis der Skandal rund um die in nordenglischen Industrieregionen aktiven Grooming Gangs aufgedeckt wurde. Die Tatverdächtigen waren dabei mehrheitlich pakistanische Immigranten, die englische Mädchen systematisch missbrauchten und vergewaltigten – diese Rollenverteilung führte zu einem jahrelangen Wegsehen nahezu aller verantwortlichen Behörden und Beteiligten.

Aber es bezieht sich nicht nur auf Europa: Auch in den Regionen dieser Welt, aus denen viele Migranten kommen und aus denen sie ihre misogynen Ansichten mitbringen und allzu oft nicht schaffen abzulegen – auch, weil unsere liberalen Gesellschaften sie nicht dazu zwingen – leben Frauen und Mädchen, die Unversehrtheit und Freiheit wollen.

Gerade Medien, die sich gerne als „vierte Gewalt“ verstehen, sind dazu verpflichtet, zu sagen, was ist: Es existiert ein Problem mit dem Frauenbild und der daraus hervorgehenden Gewalt vonseiten vieler Migranten. Dass einige Leute in diesem Zusammenhang anfangen, zu verallgemeinern, ist zutiefst bedauerlich, kann jedoch niemals ein Argument dafür sein, Fakten zu verschleiern – oder, um es mit Camus‘ Worten zu sagen: Dinge falsch zu benennen und damit zum Unglück der Welt beizutragen.