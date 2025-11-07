- Warum ein CDU-Urgestein aus der Partei austritt
Nach fast 50 Jahren ist Kölns ehemaliger Oberbürgermeister Fritz Schramma aus der CDU ausgetreten: Die Partei habe kein erkennbares Profil mehr, halte sich aus grundsätzlichen politischen Diskussionen heraus. Eine Rückkehr will Schramma aber nicht ausschließen.
Es war einer der Rekorde, über die man sich nicht freut: Bei der Kommunalwahl am 14. September erreichte die Kölner CDU gerade einmal 19,89 Prozent. Es war ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Ihr Oberbürgermeisterkandidat, Kölns Baudezernent Markus Greitemann, lag mit 19,47 Prozent sogar noch knapp darunter und schaffte es nicht einmal in die Stichwahl. Eine Katastrophe für die Kölner CDU, die Partei des einstigen Kölner Bürgermeisters Konrad Adenauer.
Doch die christdemokratischen Granden der Stadt erschütterte das Ergebnis offenbar nicht. Schon einen Tag nach der Wahl bestätigte die CDU-Fraktion ihren Vorsitzenden Bernd Petelkau im Amt, und auch ihr Geschäftsführer Niklas Kienitz konnte weitermachen, als wäre nichts geschehen. „Herr Petelkau argumentierte dann – das habe ich in der Zeitung gelesen – mit dem Kölner Motto: ‚Dat hammer immer su jemaat.‘ Genau das, was wir seit Jahren kritisieren, wird jetzt als Begründung angeführt. Das ist unverschämt“, sagt Fritz Schramma im Gespräch mit Cicero – und zog die Konsequenzen: Nach fast 50 Jahren trat Schramma aus der CDU aus. Von 2000 bis 2009 war er der letzte christdemokratische Oberbürgermeister der Millionenstadt.
