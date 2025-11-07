Kölns Ex-Bürgermeister Fritz Schramma - Warum ein CDU-Urgestein aus der Partei austritt

Nach fast 50 Jahren ist Kölns ehemaliger Oberbürgermeister Fritz Schramma aus der CDU ausgetreten: Die Partei habe kein erkennbares Profil mehr, halte sich aus grundsätzlichen politischen Diskussionen heraus. Eine Rückkehr will Schramma aber nicht ausschließen.