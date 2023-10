„In der Politik gibt es keine Freundschaften, nur Zweckbündnisse auf Zeit“, sagte Oskar Lafontaine einmal in einem Interview mit dem Stern. Es ist ein Satz, der einem mit Blick auf die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern in Bayern in den Sinn kommen mag. Denn Markus Söder und Hubert Aiwanger werden zeit ihres Lebens sicherlich keine Freunde mehr. Aber für eine Regierungsbildung muss man bekanntermaßen auch nicht befreundet sein. Es reicht, wenn man sich „irgendwo in der Mitte“ trifft.

Im Fall der nach nur zweieinhalb Wochen zu Ende gegangenen Koalitionsverhandlungen zwischen der CSU und den Freien Wählern im Freistaat, liegt „die Mitte“ am Oskar-von-Miller-Ring 35 in München. Dort, in einem Eckgebäude zwischen einer Zahnarztpraxis und einer Programmierschule, hat das bayerische Staatsministerium für Digitales seinen Sitz. Es ist das kleinste Ministerium des Freistaats, seit 2018 geleitet von der CSU-Politikerin Judith Gerlach. Die muss nun allerdings ausziehen. Denn Gerlach ist eine Leidtragende einer kleinen, aber folgereichen Machtverschiebung innerhalb der bayerischen Regierungskoalition.