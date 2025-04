Die vermutlichen Koalitionspartner CDU/CSU und SPD haben in den letzten Jahrzehnten oft, sehr oft koaliert. Sie haben im sogenannten Lahnstein-Kompromiss schon 1992/93 die Sektorierung der Budgets, also die getrennte Verwaltung der Finanzmittel im ambulanten und stationären Bereich, beschlossen und die fallpauschalierte Vergütung im Krankenhaus eingeführt. Wichtige Gesetze (z.B. DRG-Einführung) mussten spätestens im Bundesrat die Zustimmung des anderen, damals noch „Volkspartei“ genannten Players finden. Eine Zeitlang schien sogar eine langfristige Strategie durchzuschimmern. Man gewann durch die Fallpauschalen (DRG) endlich Einblicke in das stationäre Leistungsgeschehen, man hätte also die bessere Integration der Sektoren starten können (unterließ dies aber). Qualität und Sicherheit wurden ausbuchstabiert, Verfahren und Institute geschaffen für die Nutzenbetrachtung von Behandlungsmethoden, die Patientenrechte zusammenfassend kodifiziert (Patientenrechtegesetz 2013). Ja, es wurde sogar über die Autonomie der Patienten gesprochen, die maßgeblich über die Behandlung zu befinden haben, ihre Erfahrungen im Gesundheitswesen erfragt (sog. Patient-reported Outcomes) und begonnen, diese zur Steuerung der Versorgung zu nutzen.

Damals hieß es ironisch: Das einzige, was stört, sind die Patienten. Aber die Wirklichkeit heute ist noch zynischer, denn man steuert nicht mehr die Versorgung, sondern die Patienten. Weil sie doch tatsächlich auf die Idee kommen, eine Notfallambulanz im Krankenhaus aufzusuchen, wenn sie in der ambulanten Medizin sechs Monate auf einen Termin zur Magenspiegelung, zur Knochendichtemessung nach Fraktur oder zu einer psychotherapeutischen Behandlung warten müssen.