Koalitionsverhandlungen

Das war zu erwarten. Die Vorlagen der Arbeitsgemeinschaften von Union und SPD für den künftigen Koalitionsvertrag sind durchgestochen worden. Dass die Autoren, also die Unterhändler der Parteien, trotz der Vorgaben ihrer Parteispitzen zur Geheimhaltung nicht an sich halten konnten, passt zu Umfang und Stil der Texte. Sie sind nicht nur lang (20 Textseiten umfasst allein das Konvolut „AG 1 Innen, Recht, Migration und Integration“) sondern in weiten Teilen geprägt von Geschwätzigkeit: Polit-PR-Phrasen, pathetisch formulierten Selbstverständlichkeiten, schwammigen Absichtserklärungen einerseits und andererseits Details des Politikbetriebs.

Inflation der Koalitionsverträge

Bezeichnenderweise steht über dem Text der Innenpolitiker die Bemerkung: „Es handelt sich hierbei bereits um die gekürzte Fassung. Eine weitere Kürzung ist nicht möglich!“ Die Inflation der immer längeren Koalitionsverträge wird sich also wohl fortsetzen. Der Koalitionsvertrag von 2021 hatte 144 Seiten. Zum Vergleich: Vor 1961 gab es gar keine Koalitionsverträge, unveröffentlichte Abmachungen in Briefwechseln genügten den Parteiführern. Als 1982 Helmut Kohl und Otto Graf Lambsdorff ihre erste Regierungskoalition bildeten, reichten ihnen für das prosaische „Ergebnis der Koalitionsgespräche“ noch 12 Seiten mit Auflistungen im knappen Nominalstil. Die rot-grüne „Koalitionsvereinbarung“ von 1998 hatte schon 52 Seiten.

Dass die ausufernde Politikprosa der Qualität oder auch nur der Stabilität der Koalitionen zugutekommt, kann man bezweifeln. Bezeichnend ist vielleicht auch, dass der Begriff Koalitionsvertrag, der eigentlich nur eine Journalistenbezeichnung war, seit 2005 auch auf den Vereinbarungen steht. Das ist eine Anmaßung. Es handelt sich um keinen Vertrag, der vor irgendeinem Gericht einklagbar wäre, sondern um eine schriftlich festgehaltene Absichtserklärung. Würde es sich wirklich um einen Vertrag handeln, der die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen tatsächlich rechtlich bindet, wäre das natürlich unvereinbar mit der Freiheit des Mandats der Bundestagsabgeordneten, die vom Grundgesetz garantiert wird. Aber der die Abgeordneten scheinbar bindende und den Bundestag damit tendenziell entmachtende Effekt ist wohl einer der Hauptgründe für das Ausufern dieser Dokumente.

Der Anspruch des Vertrages passt auch nicht zum dem PR-Stil vieler Sätze. Gleich der erste Satz ist schon eine Phrase wie aus einer Presseerklärung: „Wir begegnen den multiplen Bedrohungen von außen und im Innern mit einer Zeitenwende in der Inneren Sicherheit.“ Der Begriff Zeitenwende überlebt also die SPD-Scholz-Kanzlerschaft ausgerechnet auf dem Politikfeld, das die Union als ihre traditionelle Kernkompetenz betrachtet. Im nächsten Satz wird dann klargemacht, dass auch das künftige Innenministerium von den Schuldenmilliarden sein Kuchenstück haben möchte, denn für eine „Sicherheitsoffensive“ werde man „auch die neuen Finanzierungsinstrumente“ nutzen. Im Folgenden einige zentrale Passagen im innen- und migrationspolitischen Teil des Papiers.

Der für die Union wichtigste Satz ist wohl dieser: „Deutschland schlägt einen anderen, konsequenteren Kurs in der Migrationspolitik ein.“ Er ist sicherlich auf Drängen der Union entstanden. Ihm gehen allerdings Sätze voraus, die diesen Kurs aber doch wieder nur als leichte Abwandlung des alten erscheinen lassen. Einerseits die überflüssige, weil selbstverständliche Phrase: „Deutschland ist ein weltoffenes Land und wird es auch bleiben.“ Andererseits die Klarstellung: „Das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet.“

Migrationswende mit bleibenden Schlupflöchern

Die Formulierung aus dem ersten Sondierungspapier wurde übernommen, wonach „in Abstimmung“ mit den europäischen Nachbarstaaten Asylsuchende an der Staatsgrenze zurückgewiesen werden können. Ob das nur Information oder auch Zustimmung der Nachländer bedeutet, bleibt umstritten. An diesem Punkt wird ein künftiger Kanzler Merz zeigen müssen, ob er ein ganz zentrales Wahlversprechen vielleicht doch gegen den kleinen Koalitionspartner durchsetzen kann.

Gleiches gilt für den vereinbarten Stopp der freiwilligen Aufnahmeprogramme und das Aussetzen des Familiennachzugs zu den subsidiär Schutzberechtigten. Beides ist, vermutlich auf Drängen interessierter SPD-Politiker, mit Einschränkungen versehen, die den Erfolg einer echten Migrationswende gefährden können: Die Aufnahmeprogramme sollen „so weit wie möglich“ beendet und der Nachzug eben nicht beendet, sondern nur auf zwei Jahre befristet ausgesetzt werden. Das gilt übrigens nicht für „Härtefälle“. Wer weiß, wie die Massenmigration nach Deutschland bislang verwaltet wird, weiß auch, dass im Zweifel eben jeder Anwalt eines Asylbewerbers diesen zum Härtefall erklären wird. Eine echte Migrationswende müsste in erster Linie ein Stopfen der Schlupflöcher sein, die in Wirklichkeit breite Einfallstore sind.

Reaktion auf Solingen und weitere

Keine großen Schlupflöcher scheint diese Formulierung offen zu lassen: „Bei schweren Straftaten führt die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zu einer Regelausweisung. Dies gilt insbesondere bei Straftaten gegen Leib und Leben, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, bei Volksverhetzung, bei antisemitisch motivierten Straftaten, sowie bei Widerstand und einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.“ Der Abschnitt ist ganz eindeutig eine Reaktion auf die Verbrechen von Solingen, Mannheim, Magdeburg und andernorts.

Wie groß der Widerstand in der SPD gegen eine wirkliche Wende aber bleibt, zeigt, dass folgende Passage nur in blauer Schrift erscheint, also als Vorschlag der Union, dem die SPD die Zustimmung (noch?) verweigert: „Wir wollen sichere und rechtsstaatliche Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ermöglichen. Wer vor Krieg und Verfolgung zu schützen ist, soll in den Drittstaaten Schutz, Sicherheit und angemessene Lebensbedingungen erhalten. Wir werden dieses Modell als erstes bei Personen anwenden, die für Putins hybride Kriegsführung gegen Europa als illegale Migranten instrumentalisiert werden.“ Die SPD hat eben ganz offenkundig ein zähes Interesse daran, dass Armutsmigranten eben doch in großer Zahl deutschen Boden betreten und dann in allenfalls geringer Zahl wieder abgeschoben werden können.

Geeinigt haben sich, vermutlich auf Drängen der SPD, die Verhandler auf eine Passage, die zwar vielleicht unmittelbar (noch) wenige konkrete Folgen haben wird, aber doch klarmacht, dass die neue Regierung da einfach weitermachen will, wo SPD und Grüne besonders effektive Wirkungsmacht entfalten: bei der Festigung einer linken Diskursoberhoheit. Der Abschnitt trägt die Überschrift „Demokratische Resilienz“ und beginnt mit diesen pathetischen und überflüssigen Worten: „Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Funktionsfähigkeit unseres Staates ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Die Koalitionsparteien sind sich ihrer diesbezüglichen Verantwortung bewusst.“

Null Tolleranz gegen „Feinde der Demokratie“

Was dann folgt, ist weniger harmlos, sondern wohl bewusst martialisch und einschüchternd formuliert: „Was die Feinde der Demokratie angeht, gilt der Grundsatz ,Null Toleranz’. Es ist die gesamtstaatliche und gesellschaftliche Verantwortung, jedweder Destabilisierung unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung entgegenzuwirken und dabei auch unsere Sicherheitsbehörden nicht allein zu lassen. Wir schützen die demokratische Integrität unserer Parlamente, des öffentlichen Dienstes und der Justiz.“ Das ist die Sprache des Kampfes gegen rechts.

An anderer Stelle steht konkreter: „Im Rahmen der Resilienzstärkung unserer Demokratie regeln wir den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung. Wir wollen Terrorismus, Antisemitismus, Hass und Hetze noch intensiver bekämpfen und dazu insbesondere den Tatbestand der Volksverhetzung verschärfen.“ Wer also meinte, dass eine Verurteilung zu hohen Geldstrafen wegen Volksverhetzung nach Teilen eines Ministerbildes und dem Wort „Schwachkopf“ unter einer Unionsregierung nicht mehr möglich sein werde, sieht sich getäuscht. Die schwarz-rote Regierung wird sich auch in der EU dafür einsetzen, „radikalisierungsfördernde Algorithmen im DSA [im Digital Services Act] stärker zu regulieren“.

Diese Absätze können natürlich auch im Sinne einer weiteren Befestigung der „Brandmauer“ gegen die AfD verstanden werden, die wohl bei den Feinden der Demokratie mitgemeint sind. In dem Papier steht zwar, man trete „allen verfassungsfeindlichen Bestrebungen und jedweder Gewalt mit derselben Entschlossenheit und Konsequenz entgegen – ob Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogenem Extremismus oder Linksextremismus“. Man werde „die Ausbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts und rechtsextremistischer Strukturen in unserer Gesellschaft systematisch und mit aller Entschlossenheit“ bekämpfen und „der Polarisierung und Destabilisierung unserer demokratischen Gesellschaft und Werteordnung durch Rechtspopulisten und -extremisten ... eine Politik der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Vielfalt, Toleranz und Humanität entgegen“ setzen. Aber auf der anderen Seite wird nur knapp eine „Strategie zur konsequenten Verfolgung und Bekämpfung linksextremistisch motivierter Straftaten und Strukturen“ angekündigt.

Was diese Gewichtung für die inhaltliche Gestaltung von Programmen wie „Demokratie leben“, die Bundeszentrale für Politische Bildung und die finanzielle Unterstützung von NGOs mit oftmals direkten Verbindungen zu linksradikalem Gedankengut bedeutet, kann man sich denken. Der „Kampf gegen rechts“ geht unvermindert weiter. So sichert sich die SPD also auch als Juniorpartner unter einem CDU-Kanzler Merz die Lizenz, das Feld der NGOs, der politischen Bildung und der sogenannten Zivilgesellschaft weiterhin mit reichlich Steuergeld (beziehungsweise neuem Schuldengeld) zu düngen. Die Union bleibt auf diesem Feld mit Naivität oder gar strategischer Blindheit geschlagen.