- Schwarz-Rot inszeniert eine schlechte Tragödie
Auf der Bühne der Berliner Republik wird ein schlechtes Stück aufgeführt: Eine schwarz-rote Bundesregierung verliert sich in Streit, Symbolpolitik und taktischen Blockaden, während im Land nichts vorangeht. Kein Wunder, dass das Publikum bereits den Saal verlässt.
Die Regierungskoalition verharrt im Umfragetief. Bei manchen Instituten kämen die Regierungsparteien zusammen nur noch auf ein gutes Drittel der Stimmen und selbst mit den Grünen im Augenblick nicht mehr auf eine absolute Mehrheit. Das kann niemanden, der sich zur demokratischen Mitte zählt, freuen. Der Grund: Wir erleben wieder ein Koalitionstheater mit viel Drama, Streit und Inszenierung, aber ohne eine Handlung, die das Publikum befriedigen könnte. Ein Stück ohne Katharsis, hätte Aristoteles wohl gesagt – eine Tragödie, aber keine gute.
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