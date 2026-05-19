Große Koalition

Koalitionstheater in Berlin Schwarz-Rot inszeniert eine schlechte Tragödie

Auf der Bühne der Berliner Republik wird ein schlechtes Stück aufgeführt: Eine schwarz-rote Bundesregierung verliert sich in Streit, Symbolpolitik und taktischen Blockaden, während im Land nichts vorangeht. Kein Wunder, dass das Publikum bereits den Saal verlässt.

VON NILS TARNOW am 27. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.

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Die Regierungskoalition verharrt im Umfragetief. Bei manchen Instituten kämen die Regierungsparteien zusammen nur noch auf ein gutes Drittel der Stimmen und selbst mit den Grünen im Augenblick nicht mehr auf eine absolute Mehrheit. Das kann niemanden, der sich zur demokratischen Mitte zählt, freuen. Der Grund: Wir erleben wieder ein Koalitionstheater mit viel Drama, Streit und Inszenierung, aber ohne eine Handlung, die das Publikum befriedigen könnte. Ein Stück ohne Katharsis, hätte Aristoteles wohl gesagt – eine Tragödie, aber keine gute.

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Thomas Hechinger | Mi., 27. Mai 2026 - 11:24

Ein schöner Vergleich mit dem Theater. Nun gibt es das, manchmal vielleicht etwas sterile, professionelle Theater und das Laientheater, nicht so perfekt, aber erfrischend und mit viel Spielfreude dabei. Es gibt aber auch das Laientheater, das nur noch zum Fremdschämen ist, weil der jugendliche Liebhaber den Text vergessen hat und peinliche Stille entsteht, da niemand weiß, wie es weitergeht, die Geliebte über ein Kabel auf dem Bühnenboden stolpert und der Vorhang an der falschen Stelle herunterkommt und auch noch den Tisch mit den Utensilien umwirft, die polternd in den Zuschauerraum fallen. Das als Bild für unsere dysfunktionale Regierung ist fast noch harmlos gezeichnet.
Aber bei einem bin ich Ihnen, werter Herr Tarnow, richtig „böse“: „Das kann niemanden, der sich zur demokratischen Mitte zählt, freuen.“ Das impliziert, daß Sie die SPD zur demokratischen Mitte zählen. Die SPD ist eine linksradikale Partei mit einem woken Programm. Mit Mitte ist da gar nichts mehr.

Markus Michaelis | Mi., 27. Mai 2026 - 11:41

"Da stehen Leute auf der Bühne, sympathisch unvollkommen, aber mit authentischer Freude an ihrem Hobby."

Das beschreibt es glaube ich ziemlich gut.

Der große Knackpunkt ist glaube ich nicht das Gefangenendilemma. In diese verfahrene Situation, dass alle "vernünftigen" Schritte der eigenen Partei schaden würden, kommt man glaube ich nur, weil soviele Menschen in Deutschland von einer heiligen (Menschheits)Wahrheit überzeugt sind, die leider weltfremd ist.

Die Gesellschaft droht instabil zu werden, wenn man diese Wahrheit wegnimmt - alles ist ineinander verzahnt und stützt sich irgendwie. Von denen, die nur diese Wahrheit haben, gibt es so brachialen Gegenwind, dass es unklar ist, ob es beherrschbar bleibt. Ich denke, dass führende Politiker in ihren Parteien das sehr direkt zu spüren bekommen.

Es ist von daher weniger ein Gefangenendilemma, bei dem der richtige Weg eigentlich allen klar ist. Es ist die Angst vor der Unbeherrschbarkeit und gerade das Nicht-Wissen, wie weiter.

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