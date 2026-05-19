Koalitionstheater in Berlin - Schwarz-Rot inszeniert eine schlechte Tragödie

Auf der Bühne der Berliner Republik wird ein schlechtes Stück aufgeführt: Eine schwarz-rote Bundesregierung verliert sich in Streit, Symbolpolitik und taktischen Blockaden, während im Land nichts vorangeht. Kein Wunder, dass das Publikum bereits den Saal verlässt.