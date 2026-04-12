- Klingbeils Werk und Reiches Beitrag
Im aktuellen Koalitionsstreit ist die Wandlungsfähigkeit von Lars Klingbeil erstaunlich. Dem SPD-Vorsitzenden fehlt der Mut, sich mit seiner Partei anzulegen. Das führt zu Folgekonflikten.
Es ist erst drei Wochen her, da hielt Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) eine vielbeachtete Rede bei der Bertelsmann-Stiftung. Er schenkte Deutschland reinen Wein ein. Das Land sei regelrecht „blockiert“. Ohne fundamentale Reformen werde es nicht gehen. Das war an einem Mittwoch. Es roch nach einem Schröder-Moment.
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