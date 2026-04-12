Reiche
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, 30.01.2026 / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Koalition streitet über Energiepreise Klingbeils Werk und Reiches Beitrag

Im aktuellen Koalitionsstreit ist die Wandlungsfähigkeit von Lars Klingbeil erstaunlich. Dem SPD-Vorsitzenden fehlt der Mut, sich mit seiner Partei anzulegen. Das führt zu Folgekonflikten.

VON MATHIAS BRODKORB am 12. April 2026 5 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Es ist erst drei Wochen her, da hielt Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) eine vielbeachtete Rede bei der Bertelsmann-Stiftung. Er schenkte Deutschland reinen Wein ein. Das Land sei regelrecht „blockiert“. Ohne fundamentale Reformen werde es nicht gehen. Das war an einem Mittwoch. Es roch nach einem Schröder-Moment.

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IngoFrank | So., 12. April 2026 - 19:34

Wann ist endlich Schluss mit dieser chaotischen
Koalition !
Und dann och die geistigen Ergüsse des Dr. Mett aus Thüringen in der heute 19.00 Sendung …,, Ausgerechnet der, der Merz in den Hintern kriecht und von der CO2 Absekunkg fabuliert. sich aber von den Altkommunisten und SED- Erben seine Zustimmungen zu Mehrheiten holt .
Denen geht der „hinterer Teil des Körpers“ derart auf Gerundeis …. nicht zuletzt vor den beiden Wahlen im Osten.
6% für die SPD über 13 % Vorsprung der AfD auf die CDU Grüne & FDP < 5% in SA führt zur endgültigen Lähmung der GroKo in Berlin und ein weiter so in bequemen Dauerschlaf hinter der Brandmauer.
Reicht’s dann wirklich noch für einen „flotten Dreier“ mit den SED Erben, wird die Klatsche in MV noch schlimmer werden, und dies, für alle etablierten Parteien.
MfG a d Erfurter Republik

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