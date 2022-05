Doch warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Daniel Günther hat das Wahlergebnis jedenfalls so interpretiert, dass die Schleswig-Holsteiner eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition wünschten – und war mit der Ansage in erste Gespräche gegangen, auch die nächsten fünf Jahre gemeinsam mit den Grünen und der FDP zu regieren. Obwohl sich schon an diesem Punkt Fragen aufgetan hätten. Denn CDU (plus 11,4 Prozentpunkte) und Grüne (plus 5,4 Punkte auf 18,3 Prozent) hatten am 8. Mai im Vergleich zu 2017 zwar ordentlich zugelegt. Für die FDP hingegen ging es steil nach unten: Sie kommt nur noch auf 6,4 Prozent und musste damit mehr als fünf Punkte einbüßen. Die naheliegende Interpretation wäre also eher gewesen, dass Schwarz-Grün die „Koalition der Herzen“ wäre.