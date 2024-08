Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün, so lautete die Schlachtordnung in den Bundestagswahlen von 1983 bis 2005. Sie führte zu klaren Ergebnissen: Die CDU/FDP stellte bis 1998 den Kanzler, SPD/Grüne anschließend bis 2005. Dann wurde die Lage durch die Ausdehnung der PDS in den Westen komplizierter. 2005 reichte es weder für eine bürgerliche, noch für eine sozial-ökologische Mehrheit, aber immerhin noch bequem für eine Große Koalition.