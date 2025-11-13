- Das Scheitern vor Augen
Die Spitzen der Koalition beraten über Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft. Es geht um den Strompreis, das Verbrenner-Aus und Sozialreformen. Gegenüber seinen Parteifreunden hat Friedrich Merz in überraschend drastischer Weise formuliert, was passiert, wenn die Regierung jetzt nicht liefert.
Es gibt Krisengewinnler, so viel steht fest. Wenn heute erneut die Spitzen der Regierung zusammenkommen, um im sogenannten Koalitionsausschuss wesentliche Entscheidungen zu fällen, die dann später im Kabinett und im Parlament vor größerer Runde Bestand haben müssen, dann lauern die Beobachter vorm Kanzleramt oder im Livestream ob eines möglichst effektvollen Showdowns. Die desolate Lage der Regierung nutzt der medialen Öffentlichkeit, dass darf man selbstkritisch sagen – und sie nutzt den politischen Mitbewerbern an allen Enden des Spektrums. Seit mindestens vier Jahren haben wir uns an Rumpelregierungen gewöhnt, bei dem das Schielen auf den nächsten Streit schon bisweilen anmutet wie die Sehnsucht nach dem nächsten „Schuss“.
Nach den oft langweiligen Merkel-Jahren mit heruntergedimmter Streit- und Konfliktbereitschaft auf allen Ebenen der Politik ist die deutsche Öffentlichkeit spätestens seit der Ampel-Zeit in einen kurzatmigeren und nervöseren Modus des Politisierens und Debattierens gekommen, bei dem oft nur Mikromanagement zu erkennen ist. Streit muss in einer Demokratie nicht falsch sein. Ärgerlicherweise kommt hinzu, dass es die Regierung oft beim Konflikt belässt und das Entscheiden ausfällt – oder in irgendwelchen Formelkompromissen verwässert wird. Deswegen nutzt das Ganze dem Land nicht – und die Stimmung ist nachvollziehbarer Weise trübe.
