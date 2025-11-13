Merz und Söder
Koalitionsausschuss Das Scheitern vor Augen

Die Spitzen der Koalition beraten über Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft. Es geht um den Strompreis, das Verbrenner-Aus und Sozialreformen. Gegenüber seinen Parteifreunden hat Friedrich Merz in überraschend drastischer Weise formuliert, was passiert, wenn die Regierung jetzt nicht liefert.

VON VOLKER RESING am 13. November 2025 5 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Es gibt Krisengewinnler, so viel steht fest. Wenn heute erneut die Spitzen der Regierung zusammenkommen, um im sogenannten Koalitionsausschuss wesentliche Entscheidungen zu fällen, die dann später im Kabinett und im Parlament vor größerer Runde Bestand haben müssen, dann lauern die Beobachter vorm Kanzleramt oder im Livestream ob eines möglichst effektvollen Showdowns. Die desolate Lage der Regierung nutzt der medialen Öffentlichkeit, dass darf man selbstkritisch sagen – und sie nutzt den politischen Mitbewerbern an allen Enden des Spektrums. Seit mindestens vier Jahren haben wir uns an Rumpelregierungen gewöhnt, bei dem das Schielen auf den nächsten Streit schon bisweilen anmutet wie die Sehnsucht nach dem nächsten „Schuss“. 

Nach den oft langweiligen Merkel-Jahren mit heruntergedimmter Streit- und Konfliktbereitschaft auf allen Ebenen der Politik ist die deutsche Öffentlichkeit spätestens seit der Ampel-Zeit in einen kurzatmigeren und nervöseren Modus des Politisierens und Debattierens gekommen, bei dem oft nur Mikromanagement zu erkennen ist. Streit muss in einer Demokratie nicht falsch sein. Ärgerlicherweise kommt hinzu, dass es die Regierung oft beim Konflikt belässt und das Entscheiden ausfällt – oder in irgendwelchen Formelkompromissen verwässert wird. Deswegen nutzt das Ganze dem Land nicht – und die Stimmung ist nachvollziehbarer Weise trübe.

Christa Wallau | Do., 13. November 2025 - 16:34

Da er kein Idiot ist, mußte er von Anfang wissen, auf was er sich bei einer Koalition mit der SPD einließ.

Und er tat es t r o t z d e m.

Das Schicksal Deutschlands bzw. seiner Bürger
kann ihm nicht am Herzen liegen; denn sonst
hätte er längst das getan, was einzig und allein aus der Sackgasse herausführt:
Zusammenarbeit mit der AfD - entweder in einer Koalition oder in Form einer Minderheitsregierung, die sich die benötigten Zustimmungen bei der AfD holt.

Persönlicher Stolz und Trotz sind Herrn Merz und der ganzen CDU/CSU wichtiger als Deutschland und seine Menschen.
Das ist die traurige Wahrheit.

doch ich sehe kein „bekanntes Gesicht“ in der Union im Allgemeinen und auch nicht in der CDU im Besonderem, der den politischen Mut, den Willen und die Eisicht hat mit der AfD zu koalieren. Warum ist das so ? Bestimmt n i c h t , weil die politische Agenda beider Parteien nicht genügend Schnittmngen hat, nein eine größere Übereinstimmung beider Parteien miteinander gibt es zu keiner dritten Partei was durchaus völlig nachvollziehbar ist da sich die Sympatisanten der AfD ehr der Union und der FDP gedanklich verpflichtet fühlen als mit denen die Links stehen. Ob SPD, Grüne oder den 2x SED Erben.
Nein, als Haupthinderungsgrund sehe ich ehr das „Geschäftsmodell“ den „Kampf gegen Rechtst“ den sich die Mehrheit der Journallie & besonders der ÖRR verschrieben hat. Und das wiederum ändert sich erst, wenn der Wohlstandsverlust in der woken linken Oberschicht angekommen ist. Oder es denen „da unten“ doch so schlecht geht, dass sie den Weg auf die Straße nicht scheuen.
MfG a d Erfurter Republik

Im Urwald verspricht er den Klimaschutz und in Deutschland verspricht er der Industrie billige und stabile Strompreise.
Das eine schließt das andere aus würde ich mal sagen.
So rettet man weder die Welt, noch die heimische Industrie.

Alexander J. Schabries | Do., 13. November 2025 - 16:59

Da sind sie wieder, die Nebelkerzen. Strukturreformen bei Politik, Bürokratie, Bildung/Wissenschaft, ÖRR, etc. sind ebenfalls nötig und brächten mehr als genug um die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Z.B. setzt eine Personalreduzierung in den Ämtern und deren Verwaltungen um rund ein Drittel Personal frei, das durchaus im wertschöpfenden Sektor eingesetzt werden kann und so ganz nebenbei den „Fachkräftemangel“ verringern hilft, wenngleich die meisten wohl nur als Erntehelfer o.ä. in Frage kommen. Zudem hebt es, wenn man selbst etwas Produktives leistet, das Selbstwertgefühl und reduziert dadurch indirekt die Gesundheitskosten (vorwiegend im Psychologischen Bereich). Die Abschaffung bremsender ineffizienter Vorschriften z.B. im Bausektor und wo sie sonst noch auftreten, wäre auch noch eine Gelegenheit Schwung in die Sache zu bekommen. Schon gut, man wird ja wohl noch träumen dürfen 😉

IngoFrank | Do., 13. November 2025 - 17:39

Koalition zum scheitern bringen weil zu „neu“ und zu „unerfahren“ im politischen Geschäft eine „Kanzlerputsch“ durchzuziehen auch wenn Merz mehr als schwach als BK agiert.
Es wird, wenn überhaupt, zum großen Knall kommen wenn’s niemand vermutet und niemand unmittelbar vorhersieht. Die wenigsten trauten zu dem Zeitpunkt Scholz zu, Lindner aus der Koalition rauszuschmeißen. Es war ehr umgekehrt, jeder wartete sehnsüchtig auf Lindner, die Koalition zu verlassen und „Das“seit Anbeginn der Koalition.
Mir geht allerdings beim Vergleich zur Fortschrittskoalition eins durch den Kopf: Merz hat vor seiner Kanzlerschaft das Schuldenpaket auf den Weg gebracht zu dem Scholz keinen Zugriff ( durch (richtige) Blockade der Union) hatte. Will sagen, dies Koalition hat Geld in Hülle & Fülle ihre Klientel zu bedienen, ob Sozialstaat, Asylanten auf der einen Seite und Aufrüstung und außenpolitische Spendierhosen auf Seiten der CDU.
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

Klaus Funke | Do., 13. November 2025 - 17:50

Wenn man mit dem Beelzebub zu Abend speist, braucht man einen langen Löffel, sagt der Volksmund. Merz wusste - und da gebe ich Frau Wallau ausdrücklich recht - mit wem er sich einlässt. Aber er hatte es seinem Opa versprochen, es sollte einer aus der Merz-Sippe Kanzler werden, und so wurde er es, wiewohl er einen halben Teich voller Kröten schlucken musste. Doch nun hat er sich den Magen gründlich verdorben und er steht kurz davor sich zu erbrechen. Ja, er wird es schwer haben, der Frieder, und er wird am Ende noch eine kürzere Amtszeit als sein Vorgänger gehabt haben. Bei Lichte besehen steht die Koalition kurz vor dem Zusammenbruch. Ich denke noch vor Weihnachten wird der Knecht Ruprecht mit der großen Rute erscheinen. Oder sie schaffen es noch bis zur Fassnacht. Dann aber wird es einen grandiosen Aschermittwoch geben. Im Frühsommer oder spätestens im Herbst werden wir wieder zur Wahlurne wandern müssen. Und was da herauskommen wird, kann man ohne viel Phantasie erahnen... AfD +++

Armin Latell | Do., 13. November 2025 - 18:06

war schon gescheitert bevor sie überhaupt mit Ach und Krach zusammengestöpselt wurde. Dieser Kanzler der 2. Wahl(!) ist in dem Moment gescheitert, als er die Schuldenbremse mit Hilfe des schon abgewählten Parlaments geschleift hat und mal eben schlappe 1000 Mrd Euro vom Volk zu zahlende Schulden aufnahm, seine Wahllügen offenbar machte. Sich mit Steuergeldversprechen die Kanzlerschaft von den grünen, linken und der spd kaufte und die "Klimaneutralität" ins GG schreiben ließ, dafür den grünen noch 100 Mrd Euro versprach. Heute werden weiterhin Afghanen eingeflogen, die letzten Fragmente der deutschen AKWs weggesprengt, die linksversifften (N)GOs mit noch mehr Steuergeld gemästet, mal eben die Mrd für die Ukr aufgestockt, im fernen Brasilien auch noch Mrd für den tropischen Regenwald flüssig gemacht, der weiß doch schon gar nicht mehr, wo er unsere Mrd überall zum Fenster raushaut. Je schneller diese Typen von der polit. Bildfläche verschwinden, desto besser für den Steuerzahler.

H. Stellbrink | Do., 13. November 2025 - 18:13

Ob Herr Merz etwas markig oder soft sagt ist ohne Belang. Er apportiert sowieso nur jeden Ball, den Klingbeil ihm wirft.
Viele der Themen sind nur Stellvertreter-Themen. Irgendwie auch wichtig, aber nichts im Vergleich zu Migration, massiv ausuferndem Sozialstaat und einer Wirtschaftspolitik, die seit Habeck nur noch eine ruinöse Klimapolitik ist.
Da darf man sich über andere Themen gerne die Köpfe heißreden und Demokratie simulieren. Das eigentlich Wichtige, Schicksalhafte, wird ohne die Mitwirkung der Öffentlichkeit entschieden und hinter den Surrogat-Themen nur versteckt ("Restricting Debate" in "Manufacturing Consent").
Merz sagt jedem, der vor ihm sitzt, genau das in kernigen Worten, was der hören will. Am Morgen danach sagt er jemand anders oft genau das Gegenteil.
Insofern: Was kümmert es die deutsche Eiche....?

