Koalition
Friedrich Merz, Bärbel Bas, Markus Söder und Lars Klingbeil bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Koalitionsausschusses von Union und SPD im Kanzleramt. Berlin. /picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD Bloß keine Angst vor der eigenen Courage

Der schlechte Ruf der Regierung ist nun vielleicht ihre einzige Chance. Wenn es ihnen gelingt, zumindest die Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag schnell und mutig abzuarbeiten, statt zu streiten, könnten Union und SPD noch vom Erfolg überrascht werden.

VON VOLKER RESING am 4. September 2025 6 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Als Bundeskanzler Gerhard Schröder 2003 seine berühmte Agenda-Rede hielt, waren im Vorfeld große Hoffnungen geweckt worden. Aus dem Bundeskanzleramt wurden Informationen gestreut, man habe mit einem historischen Moment zu rechnen. Nach der Rede waren dann doch manche enttäuscht: So grundlegend würden die Veränderungen nicht ausfallen – nur heiße Luft, so mutmaßten einige. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, das sollte schon eine große Reform sein?

Insofern geht die aktuelle Regierung ganz anders vor. Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis von CDU/CSU und der Wahlschlappe der SPD im Februar schmiedeten die beiden einst großen Parteien eine Arbeitskoalition, die zunächst ohne große Ambitionen daherkommt. Vor allem versuchte man, allzu große Erwartungen zu dämpfen. Schon das war ein Gegenentwurf zur sich ständig selbst erhöhenden Ampel-Regierung. Das Ergebnis der neuen, eben nicht großen Koalition war dann auch ein Start, der viele Unionswähler massiv enttäuscht hat. Außer Schulden nichts gewesen?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.