- Bloß keine Angst vor der eigenen Courage
Der schlechte Ruf der Regierung ist nun vielleicht ihre einzige Chance. Wenn es ihnen gelingt, zumindest die Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag schnell und mutig abzuarbeiten, statt zu streiten, könnten Union und SPD noch vom Erfolg überrascht werden.
Als Bundeskanzler Gerhard Schröder 2003 seine berühmte Agenda-Rede hielt, waren im Vorfeld große Hoffnungen geweckt worden. Aus dem Bundeskanzleramt wurden Informationen gestreut, man habe mit einem historischen Moment zu rechnen. Nach der Rede waren dann doch manche enttäuscht: So grundlegend würden die Veränderungen nicht ausfallen – nur heiße Luft, so mutmaßten einige. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, das sollte schon eine große Reform sein?
Insofern geht die aktuelle Regierung ganz anders vor. Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis von CDU/CSU und der Wahlschlappe der SPD im Februar schmiedeten die beiden einst großen Parteien eine Arbeitskoalition, die zunächst ohne große Ambitionen daherkommt. Vor allem versuchte man, allzu große Erwartungen zu dämpfen. Schon das war ein Gegenentwurf zur sich ständig selbst erhöhenden Ampel-Regierung. Das Ergebnis der neuen, eben nicht großen Koalition war dann auch ein Start, der viele Unionswähler massiv enttäuscht hat. Außer Schulden nichts gewesen?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.