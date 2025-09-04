Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD - Bloß keine Angst vor der eigenen Courage

Der schlechte Ruf der Regierung ist nun vielleicht ihre einzige Chance. Wenn es ihnen gelingt, zumindest die Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag schnell und mutig abzuarbeiten, statt zu streiten, könnten Union und SPD noch vom Erfolg überrascht werden.